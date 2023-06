Haaland, o rei do Top 100 da MARCA: Minha única ambição é vencer a próxima partida

Erling Haaland foi reconhecido como o melhor futebolista da época 2022/23 nos prémios MARCA Top 100, da Spoticar.

Trata-se de uma lista que classifica os 100 melhores jogadores da temporada após a votação de 115 jornalistas, ex-jogadores, ex-treinadores e influenciadores, além da votação popular de mais de 10 mil pessoas que votaram no MARCA.com.

Erling Haaland agradece a MARCA pelo prêmio

Nesta segunda edição do prêmio, foi para o Cidade de Manchester atacante, que marcou 5.631 pontos, 679 pontos a mais que o segundo colocado Lionel Messi e 699 pontos a mais que o terceiro colocado Vinicius.

Embora Messi venceu a Copa do Mundo e foi a estrela daquele torneio, as conquistas do clube do norueguês foram suficientes para ele vencer e 86 por cento votaram Haaland Em primeiro lugar.

Vinicius foi terceiro e é o único jogador a ter repetido nas duas edições deste ranking. Fez uma grande temporada individual, embora não tenha conquistado os troféus que Haalanda equipe do fez.

Haaland segue de Karim Benzemaque ganhou o prêmio na temporada passada, e recebeu com gratidão o troféu quando o presenteou no Cidade de Manchester‘s instalações.

“Muito obrigado, vou continuar pressionando”, foi sua mensagem com o troféu na mão.

Haaland levantou três troféus em sua primeira temporada com Cidade de Manchester, marcando 52 gols em 53 jogos oficiais nesta temporada. Ele também somou nove assistências à sua contagem, tornando-se o jogador que mais gols marcou nesta temporada.

O MARCA Top 100 é o primeiro de muitos prêmios que Haaland receberá nos próximos meses porque o norueguês é o favorito para ganhar o prêmio da UEFA, The Best e o Ballon d’Or, como Benzema fez depois de ser coroado globalmente como o melhor jogador da última temporada.

A alegria de Haaland ao vencer o MARCA Top 100

Haaland já tem o troféu MARCA Top 100 em sua posse e falou sobre sua super temporada, destacando que quer conquistar títulos de times e não apenas marcar gols para si.

“A minha única ambição é vencer o próximo jogo”, afirmou após receber o troféu na visita do MARCA às instalações do seu clube.

Embora ele não goste de fazer muitas entrevistas, HaalandOs companheiros e treinadores o adoram e ele se sente à vontade no clube.

“A realidade é que não gosto muito de falar sobre mim, não me sinto mais especial do que ninguém”, disse ele.

“Eu vim para Cidade de Manchester para isso, conquistar títulos.

“Posso dizer que foi a minha melhor temporada, mas temos que continuar progredindo.”

Depois de posar para o troféu e gravar um vídeo de agradecimento, Haaland estava interessado na mecânica de votação e nos membros do júri. A princípio, ele se surpreendeu com a quantidade de pessoas que votaram.

“É um bom prémio! Gosto muito”, afirmou.

Pep Guardiolaque também esteve presente, brincou com o número de troféus que vai receber daqui para a frente, na sequência da Bota de Ouro, prémio atribuído pela ESM, da qual a MARCA também faz parte.

“Espero que continue da mesma forma, porque é um grande rapaz e tem nos ajudado muito nesta temporada”, disse um membro do Cidade de Manchesterdisse a equipe da MARCA.

“É impressionante como ele está ansioso para aprender. Você vai voltar com outro desses.”

Rodri é o melhor espanhol

O espanhol com melhor classificação na lista é Rodripossivelmente o melhor meio-campista do mundo no momento.

Na lista da MARCA ele aparece na sexta posição, superado pelo trio vencedor e também pelo Kylian Mbappé na quarta e Kevin de Bruyne em quinto.

O Cidade O meio-campista pode, no entanto, se orgulhar de ser o favorito dos torcedores, já que foi o jogador mais votado na votação.

Antoine Griezmann, Victor Osimhen, Ilkay Gundogan e Khvicha Kvaratskhelia fechou o top 10 desta votação que coroou Haaland como o rei indiscutível.