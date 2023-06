Hailee Steinfeld, o novo interesse amoroso de Josh Allen, é declarada ‘o WAG de todos os WAGs’

TA internet está fervilhando de rumores sobre Buffalo Bills quarterback Josh Allen namoro atriz Hailee Steinfeldconhecida por seu papel em ‘Romeu e Julieta’.

A especulação sobre o relacionamento deles começou quando Josh Allen foi visto com Hailee Steinfeld em Nova York, coincidindo com os rumores de seu rompimento com seu ex-parceiro Bretanha Williams. Embora esta não seja uma confirmação direta, Bretanha também deixou de seguir Allen No instagram.

O momento em que Josh Allen deu a uma criança a surpresa de sua vida

Allen e Steinfeld foram flagrados em um Sushi Bar, causando alvoroço na internet, já que o suposto novo casal tem sido alvo de muita discussão na última semana e meia.

Os fãs de ambos compartilharam reações amplamente positivas, mostrando seu entusiasmo pela suposta dupla da NFL.

“Ela é o WAG de todos os wags”, afirmou um fã em um post do Reddit.

“Ela é obviamente muito bonita, mas ela parece tão legal e pé no chão.”

Quem é Hailee Steinfeld?

26 anos, Hailee Steinfeld é uma atriz e cantora americana. Ela alcançou a fama aos 13 anos por sua atuação no filme ‘True Grit’, recebendo até uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Desde então, ela estrelou muitos outros filmes à medida que envelhecia, incluindo ‘The Edge of Seventeen’, ‘Bumblebee’, ‘Pitch Perfect 3’ e ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

Além de sua atuação, Steinfeld também é cantora e tem uma grande paixão pela música.

Steinfeld foi criado na Califórnia e filho de pai descendente de judeus Ashkenazi e mãe descendente de filipinos, afro-americanos, britânicos e alemães.