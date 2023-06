Haley Pullos, estrela de ‘General Hospital’, é processada por acidente de carro com prisão por DUI

De acordo com um novo processo, obtido pelo TMZ, um homem chamado Courtney Wilder afirma que Haley bateu em seu carro no mês passado enquanto dirigia sob a influência de álcool e maconha.

O processo também faz referência ao que relatamos primeiro … os policiais disseram que Haley atingiu um bombeiro que estava avaliando seus ferimentos e gritou: “Esta é uma camisa de $ 400!” Wilder critica o comentário, alegando que Haley se importava mais com uma “camisa superfaturada” do que com a segurança e o bem-estar das vítimas do acidente.