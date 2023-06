Hamilton pede limites para parar a Red Bull… e Verstappen ri de volta

euewis Hamilton não consegue se lembrar dos sete anos em que Mercedes foram incontestáveis ​​na pista.

Isso ocorreu, em grande parte, graças à vantagem que obtiveram em 2014 com os motores híbridos, por meio de um regulamento técnico ajustado às suas necessidades.

Mercedes‘ a capacidade de ficar à frente da curva deu a eles uma almofada com a qual dominaram os campeonatos de pilotos e construtores até 2020.

Isso rendeu seis títulos para o britânico e um, em 2016, para o Nico RosbergTambém com Mercedes.

Mas agora, vendo que Red Bull estão em um caminho muito semelhante, hamilton está pedindo medidas para restringir sua superioridade técnica.

O heptacampeão propôs à FIA que estabeleça uma data para que todas as equipes possam começar o desenvolvimento do carro da próxima temporada.

Sem contexto é fácil retratar hamiltonAs palavras do piloto são como uvas verdes, mas ele está pedindo que todas as equipes tenham exatamente o mesmo tempo para trabalhar no carro do ano que vem.

Com Red Bull já tendo praticamente garantido os dois campeonatos para 2023, hamilton teme que agora eles possam voltar sua atenção para o carro de 2024 muito antes de todos os outros que ainda têm objetivos competitivos neste período.

Naturalmente, isso daria a eles uma vantagem sobre o resto do pelotão também no próximo ano e, assim, criaria um ciclo de domínio difícil de quebrar.

“Nosso carro está indo na direção certa e é provável que, lenta mas seguramente, até o final do ano, consigamos pegar Red Bull” hamilton disse Sky Sports.

“Mas provavelmente porque eles já estão focando no carro do ano que vem.

“Eles estão tão à frente que não precisam mais fazer alterações no atual.

“Acho que a FIA provavelmente estabeleceu um prazo para que todos possam começar a desenvolver o carro do ano que vem.

“Poderíamos dizer 1º de agosto, e é aí que todos podem começar para que ninguém consiga uma vantagem no próximo ano, porque isso é péssimo”.

“Nunca começamos tão cedo quanto eles e isso precisa mudar, porque é por isso que você domina por tanto tempo e continua permitindo que isso aconteça.”

Verstappen aponta a ironia para Hamilton

Max VerstappenA resposta de não demorou a chegar, e veio em tom desdenhoso, com o holandês sem vontade de levar o assunto a sério.

“A vida também é injusta, não apenas na Fórmula 1”, disse Max à imprensa internacional ao saber de hamiltonpalavras de.

“Muitas coisas na vida são injustas, então temos que lidar com isso.

“Não estávamos falando sobre isso quando ele estava ganhando seus campeonatos, certo? Então, acho que não deveríamos agora.

“É assim que a Fórmula 1 funciona. Quando você tem um carro competitivo, é ótimo. Mas em um ponto você também precisa olhar para o próximo ano.

“É normal, é claro, que as pessoas atrás digam esse tipo de coisa, mas também não devem esquecer quando estavam ganhando como era.”