Hamilton sobre Verstappen potencialmente batendo seus recordes: Absolutamente

Lewis hamilton aterrissa em território conhecido, onde conquistou sete vitórias, três com a McLaren e quatro com a Mercedes, nos últimos 12 anos.

Depois de conquistar o segundo lugar no GP da Espanha, hamilton está indo para o Canadá, já que a Fórmula 1 está programada para viajar para a América do Norte para o Grande Prêmio do Canadá, que será realizado no renomado Circuito Gilles Villeneuve.

“Estamos progredindo no carro e a última corrida foi simplesmente fenomenal, todos nós estávamos voltando para a fábrica, toda a equipe tem essa nova energia e parece que temos uma estrela do norte”, disse. hamilton disse.

“Sabemos para onde estamos indo, sabemos como chegar lá, então todo mundo está apenas trabalhando e trabalhando o máximo possível.

“Estou entusiasmado por vir aqui. Geralmente não sabemos se esta pista se adequa ao nosso carro e às características do carro, mas o tempo pode mudar isso e veremos.”

Verstappen é o favorito para igualar as 41 vitórias de Ayrton Senna e ficar entre os cinco primeiros de todos os tempos atrás Lewis, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Alain Prostigualando também a melhor largada da história da Mercedes, com oito vitórias em oito corridas.

“Ele tem uma carreira muito longa pela frente, com certeza”, respondeu Hamilton quando perguntado se Verstappen poderia quebrar seus recordes no futuro.

“Em última análise, os recordes existem para serem quebrados e ele tem uma equipe incrível.”