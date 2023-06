Hamish Harding: quem era um dos tripulantes do submarino turístico com destino ao Titanic e quem mais estava a bordo

A corrida contra o tempo começou. A Guarda Costeira dos EUA disse na segunda-feira que lançou uma missão de busca e salvamento para encontrar um pequeno submarino turístico usado para visitar a área onde o Titanic afundou, no Oceano Atlântico, na costa da América do Norte.

Expedições OceanGate, a empresa encarregada da missão, diz estar explorando “todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança”. Le Parisien relata o desaparecimento do submersível Titanic.

Quem está a bordo?

Cinco pessoas estão a bordo do submarino, John Mauger, Comandante da Primeira Guarda Costeira, confirmado na noite de segunda-feira. Entre os desaparecidos está um piloto, acompanhado por quatro especialistas em águas profundas. empresário britânico Hamish Harding está a bordo do “Titan”, anunciou a empresa “Action Aviation” da qual é CEO.

Em sua conta no Instagram, Hamish Harding anunciou sua participação na expedição no sábado. Em sua postagem, ele afirmou que participaria da missão ao lado de Paul-Henri Nargeolet, oceanógrafo francês especializado na Titânico. Não podemos confirmar sua presença formal no submarino, mas um membro de sua comitiva confirmou ao Le Parisien que ele estava no local para a missão, e diretor executivo e fundador da OceanGate Expeditions, Stockton Rushtambém estavam a bordo.

“A tripulação do submarino é composta por alguns exploradores lendários, alguns dos quais fizeram mais de 30 mergulhos no RMS Titanic desde a década de 1980”, disse. Hamish Harding escreveu na publicação.

Contactada pela AFP, a sua empresa recusou-se a comentar. Segundo o Guardian, ele é um dos poucos turistas que já esteve no espaço.

Onde estão ocorrendo as buscas?

Segundo o Centro Conjunto de Coordenação de Resgate em Halifax (Canadá), o sinal do submersível foi transmitido às 21h13 de domingo, a 700 km da costa de Newfoundland, do Canadá província mais oriental.

A guarda costeira canadense embarcação e um avião militar estão ativamente envolvidos na busca. A pesquisa está sendo liderada pelo Guarda Costeira dos EUA em Boston, segundo AP. A embarcação mobilizada “estava no leste de Newfoundland e partiu para a área de busca”, disseram autoridades canadenses à AFP.