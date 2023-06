Harrison Butker enviou mensagem pró-vida na foto do Kansas City Chiefs com o presidente dos EUA, Joe Biden

Durando Visita da Casa Branca do Kansas City Chiefs na segunda-feira, Harrison Butker achou que era hora de enviar uma mensagem importante e comentar suas crenças. Enquanto acontecia a celebração, e Joe Biden estava fazendo um discurso parabenizando o mais recente campeões da NFL, o chutador se colocou atrás do presidente dos eua para aparecer em um local visível nas fotos. Uma ação normal, aparentemente… até que as pessoas prestaram atenção em sua gravata.

Sobre Harrison Butker’s gravata foi impressa a mensagem “Guarda Vulnerável” palavras latinas que traduzidas para a língua inglesa significam “Pela proteção dos vulneráveis” (quase, já que o primeiro termo correto em latim teria sido -vulnerailium-, conforme indicado pelo The Daily Caller).

O formulário de mensagem pró-vida Harrison Butker parecia um protesto direto contra Joe Biden crenças, devido ao presidente dos eua é um grande defensor de leis que permitir o aborto a qualquer momento e em qualquer lugar.

Butker é um constante incentivador pró-vida

Este não foi o primeiro vez que o kicker dos Chiefs envia uma mensagem direta contra o aborto. No ano passado, ele apareceu em um anúncio em Cidade de Kansas dirigindo-se a todos e encorajando-os a votar “sim” numa iniciativa de retirar o direito ao aborto, uma declaração que, aliás, não foi aprovada.

Ele também dá constantes discursos e palestras sobre casamento e a importância da família, como a que ele deu no Georgia Institute of Technology em maio.

“Infelizmente, somos encorajados a viver nossas vidas por nós mesmos para passar de uma coisa para outra sem compromisso de longo prazo. Não ter lealdade para nada além de nós mesmos e sacrificar apenas quando for adequado aos nossos próprios interesses. Essa solidão está enraizada nas mentiras sendo vendido sobre auto-dependência e priorizando nossa carreira sobre relacionamentos importantes”, chutador do Chiefs disse daquela vez.

Ação de Harrison Butker no casa branca opiniões divididas nas redes sociais.