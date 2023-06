Harrison Ford se veste para impressionar na última estreia de ‘Indiana Jones’

Harrison Ford está estalando o chicote pela última vez como o icônico Indiana Jones – e para tocar no grande momento da estréia do filme … o cara perdeu seu equipamento de escavação e vestiu um terno.

O ator esteve presente na segunda-feira em Londres, para a estréia de “Indiana Jones e o Mostrador do Destino”, exibindo seu melhor sorriso… embora algumas de suas tentativas parecessem meio carrancudas.

De qualquer forma, foi um grande negócio para os negócios do cinema. Veja bem, esta será a última aparição de Harrison como o famoso arqueólogo… e sim, ele ainda está detonando aos 80 anos.

Como você sabe, Harrison pode ter terminado de jogar Indy – mas ele está longe de se aposentar … o que ele deixou claro no fim de semana passado. Ele foi questionado se iria pendurá-lo em breve – mas ele zombou da ideia, dizendo que trabalhar o fazia se sentir útil.

Na estreia londrina de #Indiana Jones e o Dial of Destiny’, o ator Harrison Ford falou em apoio à greve dos roteiristas em andamento e disse que sairia se as negociações contratuais entre o sindicato dos atores de Hollywood e os grandes estúdios fracassassem esta semana. pic.twitter.com/kYS23ED8Ix

BTW, falando em atuação… Harrison realmente fez uma pequena notícia no tapete vermelho. Ele disse que se as negociações do contrato entre a SAG-AFTRA e os estúdios caírem esta semana, ele também estaria preparado para fazer uma greve em solidariedade ao seu sindicato. Fale sobre um cara de pé!