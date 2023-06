Harry Kane e seu novo destino após a opção do Real Madrid fracassar: ele irá para o Bayern de Munique?

Tele Harry Kane novela continua a desvendar a margarida do futebol europeu. Com Tottenham Não conseguindo o apuramento para a Liga dos Campeões, o capitão de Inglaterra anda à procura de um novo destino que lhe permita continuar a competir ao mais alto nível?

Os rumores de sua partida estão crescendo e Tottenhamque estão tremendo com a perspectiva de ele sair no próximo ano de graça (seu contrato expira em junho de 2024), já começam a ver com bons olhos sua saída neste verão.

KaneA idade de , que completará 30 anos em 28 de julho, e seu altíssimo valor de transferência, avaliado em mais de 100 milhões de euros, fecharam as portas para Real Madrid (mas não definitivamente), que ainda aguardam Kylian Mbappé… e estão convencidos de que só podem resistir com Joselu e as outras opções que Carlos Ancelotti está planejando graças à variedade de seu elenco.

A ‘decepção’ de Kaneque sonha em jogar Real Madrid, levou a uma outra mudança em potencial na janela de transferências de verão. Outra equipa já está no horizonte para o inglês: Bayern de Munique. Segundo a Sky Sports, o atacante inglês poderia ingressar no time bávaro, que ofereceria uma verba entre 70 e 80 milhões de euros, algo que está longe das expectativas de Daniel Levyum negociador intratável, que não vai deixar seu craque ser vendido tão facilmente.

Bavieraapesar de ser um gigante financeiro, sempre foi conhecido por não investir muito em jogadores (sempre há exceções como Lucas Hernández e Mateus De Ligt), mas depois de um ano difícil, que levou à saída de Oliver Kahn e Salihamidzicpode levar a uma mudança no roteiro que está em vigor há muitos anos.

Vale lembrar também que Baviera não assinou nenhum nº9 real com a saída de Robert Lewandowski no verão passado e esta pode ser sua chance de garantir os serviços de um jogador ‘top’ mundial. Porque os grevistas para quem eles pagaram mais dinheiro? eram alas. Leroy Sané (49 milhões a Cidade de Manchester na temporada 2020-21) e Sadio Mané (32 milhões a Liverpool na temporada 2022-23).

Harry Kane, o nº 9 mais completo do mercado

O jogador inglês é o atacante que mais se encaixaria para Real Madrid. Kane é o atacante mais parecido com Benzema. Ele sabe segurar a posse de bola com muita inteligência, tem uma visão única… e ainda por cima é um finalizador nato.

Trinta e dois gols e cinco assistências. Estes são os números do atacante inglês em sua última temporada no Tottenham, que não tem sido suficiente para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Kane (30) ficou oito gols atrás Haaland (36) na Premier League (com menos dois pênaltis)… mas na Liga dos Campeões ele marcou apenas um gol em oito jogos pela sua equipe.