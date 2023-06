Haslem fala com MARCA após derrota no jogo 1: ‘Ninguém pode parar Jokic 1-contra-1″

vocêdonis Haslem sabe que as coisas não saíram conforme o planejado para o calor de Miami depois de sofrer uma grande derrota no jogo 1 das finais da NBA na Ball Arena contra o Denver Nuggets (93-104). Mesmo com uma forte corrida no quarto período, a 8ª cabeça-de-chave do Leste caiu para outro desempenho de classe por Nikola Jokic (10 REB, 14 AST e 27 pontos).

Udonis Haslem fala com MARCA após derrota no jogo 1 em Denver: “Sem desculpas”nacho garça

Apesar disso, Aquecer o veterinário Haslem não está em fase e está ansioso pelo jogo 2: “Eles protegeram sua quadra como deveriam. Temos uma chance de recuperá-la em alguns dias e algo pelo qual esperar”.

A respeito de o piadista, UD diz que “ninguém pode parar Jokic no um-a-um”. Então, o que o Heat pode fazer? “Nossos cinco caras têm que estar em alerta, na defesa”, Haslem diz.

Udonis Haslem também é firme ao falar sobre o pepitas semana extra de descanso antes das finais: “Sem desculpas, não conseguimos”. Quanto ao jogo 2, ele tem certeza de que o Miami Heat “vai jogar melhor no próximo jogo (domingo)”.