Havertz reaparece no radar do Real Madrid

Real Madridprecisa encontrar algo mais para seu ataque, Joselu à parte, tem levado ao aparecimento contínuo de nomes de opções de toda a Europa. De todos eles, Kai Havertz surgiu como um forte candidato.

O alemão foi alvo há três anos, e o sonho de jogar pelos Blancos está novamente em sua mente. Seu nome e o de outros foram discutidos na quinta-feira na reunião realizada entre Florentino Perez, Jose Angel Sanchez e Carlos Ancelotti em Valdebebas.

A pandemia que surgiu em 2020 paralisou o mundo por meses e, com ela, a atividade do futebol mundial. Nos meses que antecederam a pandemia, Real Madrid estava trabalhando na assinatura de Havertzentão uma Bayer Leverkusen jogador. Tudo estava nos trilhos, o jogador estava de acordo e um entendimento com o clube alemão estava em andamento. No entanto, Real Madridem resposta à desaceleração das receitas, interrompeu qualquer tipo de contratação. Havertz esperou, mas chegou o momento da decisão e Bayer Leverkusen não poderia dizer não para Chelseaproposta de.

Três anos depois, Havertz está de volta à cena. O alemão ainda está no agrado dos gigantes espanhóis, e uma mudança pode estar em jogo.

Reforçando o ataque

Agora ainda temos que descobrir o novo Chelsea decisão do treinador quanto ao futuro do alemão, jogador que tem mais três anos de contrato e embora seja verdade que durante a atual temporada tenha perdido algum destaque, ChelseaA mudança de rumo tornou-se um ponto de interrogação para muitos jogadores de um time que tem ficado de fora da Europa, outro fator a ser levado em conta.

Real Madrid está em fase de análise do mercado. Os relatórios apontam para a necessidade de reforçar o ataque e existem várias opções no horizonte.

Das opções muito complicadas como Harry Kaneque não parece disposto a deixar a Premier League, aos descartados como Roberto Firmino ou Mauro Icardipara aqueles que se ofereceram como Coronel Muani ou outros que sem serem referências ofensivas se possam enquadrar nesse papel tendo em conta o que há no plantel como o desejado Havertz ou Karim Adeyemi.

O que Real Madrid superiores concordam é que o plantel deve ser reforçado, algo que o treinador exige para poder aspirar a tudo.