Heck of a Morning: as chances de Sean Strickland no sorteio de Israel Adesanya, reserva de Rakhmonov x Gastelum

Sean Strickland sente que deveria jogar por Israel Adesanya e pelo título dos médios caso vença a luta principal do UFC Vegas 76 contra Abus Magomedov neste sábado. Se ele saísse vitorioso, Strickland estaria no banco do motorista para enfrentar o campeão em Sydney em setembro?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre as chances de Strickland de lutar pelo título com uma vitória, e o que pode acontecer se Magomedov conseguir uma vitória massiva em apenas sua segunda participação no octógono. Além disso, os tópicos incluem Dana White anunciando Shavkat Rakhmonov x Kelvin Gastelum como o co-evento principal do evento do UFC em 16 de setembro e se era a luta correta a ser feita, as lutas mais subestimadas do UFC durante a era da pandemia, se um Jon A luta entre Jones e Francis Ngannou poderia acontecer, e muito mais.

