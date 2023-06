Heck of a Morning: Conselhos aos fãs de MMA sobre scorecards controversos, além de conversas sobre o UFC 289

No último sábado, houve mais um evento do UFC, e mais uma luta que gerou divisão devido aos placares. Embora possa ser frustrante, os fãs precisam entender uma lição muito importante – não é a primeira vez que isso acontece, não será a última e nada vai mudar tão cedo.

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao placar do evento principal do UFC Vegas 74 entre Amir Albazi e Kai Kara-France, que viu Albazi vencer uma polêmica decisão dividida, e responde a perguntas sobre placar aberto , roubos nos cartões e transparência nas comissões. Além disso, os temas incluem UFC 289, o evento principal do pay-per-view de sábado entre Amanda Nunes e Irene Aldana, o co-evento principal entre Charles Oliveira e Beneil Dariush, onde o UFC vai com Islam Makhachev se Oliveira for vitorioso, Alex Teto de Cáceres em 145, e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.