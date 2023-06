Heck of a Morning: Poderia Bo Nickal ser uma opção potencial para a próxima defesa do título de Israel Adesanya?

Tem havido muitas perguntas sobre quem Israel Adesanya poderia enfrentar no UFC 293 no retorno da organização a Sydney em setembro com todas as lutas dos médios nos livros, mas poderia Bo Nickal ser um dos nomes em jogo caso ele consiga uma finalização rápida de Tresean Gore no UFC 290?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute essa possibilidade depois que a pergunta é feita pelo convidado especial Eric “New York Ric” Jackman, e fala se o UFC daria ou não a Nickal essa oportunidade tão rapidamente. em sua campanha promocional. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem uma possível luta de Jared Cannonier x Khamzat Chimaev após a vitória de Cannonier no UFC Vegas 75 sobre Marvin Vettori, a próxima jogada de Arman Tsarukyan após sua finalização no terceiro round sobre Joaquim Silva no evento co-principal, Henry Cejudo x Marlon Vera e Kai Kara-France x Manel Kape perto de ser finalizado, o ritmo ruim do PFL continua com seus cartões e muito mais.

