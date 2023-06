Heck of a Morning: Reação à obra-prima de Ilia Topuria no UFC Jacksonville, controvérsia do PFL

Ilia Topuria pediu uma chance pelo cinturão após sua vitória por decisão unilateral sobre Josh Emmett na luta principal do evento de sábado do UFC Jacksonville, e após a atuação de Topuria, será difícil discutir com ele.

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à masterclass de Topuria, dá seus pensamentos sobre a luta assistindo do lado do octógono, o potencial poder estelar de Topuria e defendendo o emocionante contendor de 145 libras exatamente o que ele quer. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem as controversas consequências do PFL 6, que viram Natan Schulte e Raush Manfio receberem uma suspensão promocional por sua batalha sem brilho, Shane Burgos chegando aos playoffs e quem é o culpado, junto com a grande vitória de Maycee Barber sobre Amanda Ribas, a nota do UFC no meio do ano, as duas lutas pelo título marcadas para o UFC 290 e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.