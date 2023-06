Heck of a Morning: Reação ao evento principal de Curtis Blaydes x Jailton Almeida

Jailton Almeida está tendo a oportunidade de dar um passo mais perto de lutar pelo cinturão dos pesos pesados ​​do UFC, já que enfrentará Curtis Blaydes na luta principal da promoção no dia 4 de novembro. Essa foi a luta certa para fazer com o estado atual da divisão dos pesos pesados ​​do UFC?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao cartão de Blaydes x Almeida, explica por que ele está 100 por cento a bordo para o matchmaking e para onde Blaydes iria caso conseguisse uma recuperação. o contendor crescente. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem a divisão dos médios do UFC, os eventos futuros da promoção no UFC APEX e por que as pessoas devem esperar esses tipos de cartões no futuro previsível, as finais da NBA começando com a vitória unilateral de Denver sobre Miami e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.