Heck of a Morning: Reação aos tuítes do matchmaker do UFC, o retorno de Conor McGregor ao TUF 31

O ultimo lutador voltou às telas para os fãs de MMA na terça-feira com os treinadores de renome Conor McGregor e Michael Chandler selecionando suas equipes, cabeças-de-chave e confrontos para ver quem emergirá nas divisões peso-galo e peso-leve. Para quem assistiu, fisgou você o suficiente para querer voltar para o episódio dois?

Em uma nova edição de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre a estréia de TUF 31, e por que ele está intrigado o suficiente para dar outra chance na próxima semana. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem McGregor como técnico e não compareceu à pesagem da primeira luta da temporada, os tweets do matchmaker do UFC Mick Maynard no fim de semana sobre a qualidade do card, o potencial da divisão peso-pesado do UFC com lutadores como Sergei Pavlovich , Jailton Almeida e Tom Aspinall emergindo, como – ou se – Jon Jones se encaixa na equação, quartetos de golfe com lutadores de MMA, ex-campeão do TUF Jesse Taylor, contra quem Shavkat Rakhmonov poderia lutar a seguir e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.