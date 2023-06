Heck of a Morning: Reação instantânea ao booking de Rose Namajunas x Manon Fiorot UFC Paris

A beleza de fazer um show ao vivo no espaço do MMA é que, quando uma grande notícia é confirmada, você pode reagir em tempo real — e foi o que aconteceu na sexta-feira com a confirmação da luta peso mosca do UFC Paris entre a ex-campeã peso palha Rose Namajunas e Manon Fiorot.

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá uma reação instantânea ao matchmaking Namajunas x Fiorot. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a foto do título peso-galo do UFC, Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2 em jogo para 16 de setembro, o potencial de campeonato de Erin Blanchfield, Cory Sandhagen enfrentando Umar Nurmagomedov, opções para o título vago do peso-galo feminino do UFC, como Holly Holm poderia agitar as coisas e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

