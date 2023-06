Heck of a Morning: Recation para Henry Cejudo vs. reserva Marlon Vera; Além disso, Jasmine Jasudivicius se junta ao show

A categoria peso-galo do UFC continua com confrontos atraentes no calendário, como duas novas lutas para o UFC 292 em agosto, incluindo Henry Cejudo e Marlon Vera. Essa foi a combinação certa para fazer?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao matchmaking e dá sua opinião sobre por que o UFC foi nessa direção, considerando qual é o evento principal para o retorno da promoção a Boston. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem Rob Font x Song Yadong sendo adicionado ao evento pay-per-view, Anthony Hernandez x Chris Curtis em setembro, o evento principal do UFC Jacksonville entre Josh Emmett e Ilia Topuria, Emmett sendo um grande azarão e mais.

Além disso, a lutadora peso-mosca do UFC Jasmine Jasudavicius junta-se ao show para recapitular sua vitória no UFC 289 sobre Miranda Maverick, fala sobre a luta entre Amanda Ribas e Maycee Barber agendada para sábado e responde a perguntas dos ouvintes.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

