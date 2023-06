Helmut Marko aconselha Checo Perez: Acabei de lembrar Sergio que ele deve se concentrar em seu trabalho

Red Bull orientador Helmut Marko não se conteve em criticar as recentes atuações de Sergio Perez.

Com a aproximação do Grande Prêmio do Canadá de F1, Marco reiterou suas preocupações.

Marco referido Pérezem Miami, onde terminou em segundo, e em Mônaco, onde terminou em 16º, embora tenha reconhecido a melhora com um quarto lugar em Barcelona depois de largar de 11º no grid.

“Depois de suas atuações bastante fracas em Miami e Mônaco, acabei de lembrar a Sergio que ele deveria se concentrar em seu trabalho”, disse. Marco disse ao Sport 1.

“Ele não aproveitou o potencial que tinha, mas em Max ele tem um adversário que é muito difícil de bater. E não é só ele, mas qualquer piloto no momento teria o mesmo problema.”

O ex-piloto expressou sua crença de que Pérez pode lutar para competir com seu companheiro de equipe Max Verstappenque é o atual líder do campeonato e bicampeão da Fórmula 1.

“Ele deve se concentrar em si mesmo e não tentar desesperadamente vencer Max”, disse. Marco observado.

“Ele deveria estar lá quando as coisas não estão indo bem para Max. O lugar de Sergio nunca esteve em perigo e nunca estará em perigo.”