Henry Cavill é retirado de ‘Flash’, Gal Gadot e Affleck têm permissão para aparecer

Henry Cavill não apareceu no novo filme ‘Flash’ – uma jogada estratégica cortesia de James Gunn e companhia. — mas estranhamente… Ben Affleck dar Gal Gadot recebeu luz verde.

THR divulgou esta notícia, relatando o que aconteceu na participação especial que provocou um novo Batman. De acordo com eles, houve muitas peças em movimento / refilmagens que foram direto ao ponto … com a cena final sendo refeita em janeiro para incluir o personagem que as pessoas veem no final como o “novo Bruce Wayne”. Spoiler … não é BA ou Michael Keaton.

Por dentro do final de ‘The Flash’ e aquela participação secreta filmada há 6 meses https://t.co/ZBQxOEEPIK — The Hollywood Reporter (@THR) 17 de junho de 2023

@THR

Aparentemente, o final passou por 3 iterações diferentes antes de chegar ao que as pessoas viram nos cinemas. Primeiro – quando a Warner Bros. ainda fazia parte da AT&T — a cena final apresentaria Ezra MillerBarry Allen vendo o Batman de Keaton e a Supergirl de Sasha Calle.

Depois que o WB se fundiu com o Discovery, no entanto, alguns novos tenentes ajustaram isso um pouco … para incluir o Superman de Cavill e a Mulher Maravilha de Gadot – além de Keaton e Calle.

Esta segunda iteração surgiu quando WB ainda achava que Cavill tinha uma chance de reprisar o papel icônico – que foi liderado e um tanto cimentado por The Rock / ‘Black Adam’ no ano passado – mas foi completamente desfeito quando Gunn entrou a bordo como o novo chefe da DC.

Quando Gunn foi contratado, THR diz que descartou completamente o novo final que apresentava Gadot, Cavill, Keaton e Calle – e, em vez disso, optou por inserir um ex-ator do Batman como um pequeno aceno ao cânone… George Clooney.

A justificativa relatada para isso é que Gunn e o chefe do co-DC, Peter Safran, não queriam dar aos fãs do verso de Snyder nenhuma falsa esperança sobre esses personagens retornarem em seu novo universo renovado … então eles se livraram das duas participações especiais. no final e foi por outro caminho.

Aqui está o que há de estranho nisso … enquanto Gunn e Safran podem ter impedido Gadot da cena final – eles ainda permitiram que ela fizesse uma participação especial no início do filme. E o mesmo vale para Affleck, obviamente, já que era bem conhecido há um bom tempo que ele estaria neste filme.

Então, o que queremos dizer é isso… parece que houve um elenco seletivo para ‘The Flash’. Gunn e Safran foram legais com Gadot e Affleck recebendo algum tempo de exibição (se não pela última vez), mas por qualquer motivo … eles não parecem ter concordado com HC recebendo uma reverência final como o Homem de Aço. Isso parece ser apoiado por seu tamanho reviravolta com ele.

Agora, a pergunta… o que Gunn e Safran podem ter contra Cavill, que realmente parece ter sido parafusado fora do DCEU nesta transição? Na realidade, provavelmente nada, mas o que ficou evidente nos últimos meses é que Gunn está de olho em um novo Super.

O novo chefe da DC já disse que está começando seu novo universo com ‘Superman: Legacy’… e devido a isso, rastreia que ele gostaria de perder qualquer vestígio do Superman de Cavill o mais rápido possível. Na verdade, se ele tivesse sido contratado antes de ‘Adão Negro’ – você poderia argumentar que ele provavelmente teria anulado toda aquela participação especial pós-crédito … que, no final, equivalia a apenas serviço de fãs.