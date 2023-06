Henry Cejudo x Marlon ‘Chito’ Vera marcado para o UFC 292 em Boston

Henry Cejudo não perde tempo para voltar ao trabalho.

O ex-campeão peso-galo enfrenta Marlon “Chito” Vera no próximo card do UFC 292, em Boston, no dia 19 de agosto.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou a dupla via ESPN na segunda-feira.

Após uma longa aposentadoria de três anos, Cejudo voltou à ação em maio, mas não conseguiu recuperar o título de 135 libras com uma derrota por decisão dividida para Aljamain Sterling.

Cejudo deixou claro que queria voltar à ação o quanto antes. Mas Merab Dvalishvili, sua primeira escolha de oponente, fez uma cirurgia na mão e não estaria disponível até o outono.

Então, Cejudo enfrentará Vera na mesma noite em que Sterling defenderá seu título contra Sean O’Malley no evento principal.

Vera aceita o desafio depois de cair para Cory Sandhagen em sua luta anterior, em março, que encerrou sua sequência de quatro vitórias consecutivas. Antes desse revés, ele havia eliminado nomes como Dominick Cruz, Rob Font e Frankie Edgar, subindo cada vez mais na categoria peso-galo.

Agora, Vera tenta adicionar Cejudo ao seu currículo quando eles se enfrentam em uma luta especial no UFC 292 em Boston.