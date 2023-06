Hollywood celebra o Dia dos Pais gritando pais famosos

Hollywood ama a mãe – mas eles também amam seus pais … e isso não poderia ter sido mais pronunciado do que no Dia dos Pais – quando as celebridades mostraram amor a seus homens número 1.

As estrelas estavam com um clima caloroso e confuso no domingo … um dia para comemorar o papai, e foi exatamente isso que eles fizeram em suas páginas de mídia social. Como você pode imaginar, os tributos estavam chegando de todos os lugares … com os A-listers gritando seu velho ou gritando seus filhos.