Homem cai para a morte no Grand Canyon depois de passar pela borda do Skywalk

As equipes de resgate de emergência do Grand Canyon foram colocadas para trabalhar depois que um homem caiu no popular Skywalk … caindo para a morte.

O incidente aconteceu na última segunda-feira na atração, oficiais da Mohave Co. A equipe de busca e resgate do xerife respondeu por volta das 9h com especialistas em cordas e um helicóptero.

Infelizmente, a equipe determinou que o homem, de 33 anos, havia morrido com a queda.

Embora não esteja claro exatamente como ele caiu, as autoridades apenas dizem que ele “excedeu”, um comunicado do Facebook da equipe de busca e resgate também apresentou uma mensagem sobre prevenção do suicídio e instou aqueles que lutam para ligar para a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio.