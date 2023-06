Homem finge a própria morte e vai ao funeral em helicóptero só para ‘dar uma lição de vida à família’

To dele pode muito bem ser o mais piada prática cruel e surreal que o mundo já testemunhou. TikToker David Baerten decidiu fingir sua própria morte depois de se cansar de ser maltratado por sua família e amigos. Além do mais, acontece que sua esposa e filhos estavam envolvidos nisso!

Tudo começou quando os filhos do TikToker postaram uma emocionante mensagem de adeus ao paique eles alegaram ter falecido tragicamente.

“Descanse em paz, papai. Eu nunca vou parar de pensar em você. Por que a vida é tão injusta? Por que você? Você ia ser avô e ainda tinha uma vida inteira pela frente. Eu te amo! Nós te amamos! Nós nunca vamos te esquecer”, eles postaram online. A notícia rapidamente pegou vento e se espalhou para familiares e amigos mais amplos.

Depois da “trágica” notícia, o família organizou um funeral para Baerten, e contou com a presença de dezenas de familiares e amigos. Toda vestida de preto, a inesperada família foi surpreendida quando um helicóptero aproximou-se da área, eventualmente pousando perto.

Juntamente com uma equipe de filmagem, o ‘falecido’ pai desceu do helicóptero e, para espanto absoluto de todos os presentes, anunciou que era apenas uma brincadeira. “Saúde a todos vocês, bem-vindos ao meu funeral”, disse ele.

Muitos membros da família não acreditaram no que viam e correram para abraçar Baertenenquanto outros simplesmente não conseguiam entender o que estava acontecendo, totalmente perplexos.

“O que eu vejo na minha família muitas vezes me machuca, nunca sou convidado para nada. Ninguém me vê. Todos nós nos distanciamos. Eu me senti desvalorizado”, disse Baerten. “É por isso que eu queria dar a eles uma lição de vida e mostrar a eles que você não deve esperar até que alguém morra para encontrá-los”, disse Baerten após o evento, quando explicando os motivos para fingir sua morte.

Parece que a pegadinha surtiu o efeito desejado: Baeten revelou que os familiares têm entrado em contato muito mais desde a falsa morte e funeral.