Homem mata os filhos de 3, 4 e 7 anos em Ohio e fere a mãe

A homem identificado como Chad Doerman, 32, foi preso sob a acusação de homicídio qualificado por matar seus filhos de 3, 4 e 7 anos em Monroe, Ohio. O homem também feriu a mãe das crianças.

O pai foi preso após a chegada da polícia à residência da família. As autoridades não estão procurando por outros suspeitos, de acordo com a Fox 19.

As crianças foram encontradas no jardim

Os três falecidos tinham 3, 4 e 7 anos, respectivamente. A mãe deles, 34, está sendo tratada em um hospital por causa de um ferimento à bala na mão.

De acordo com a mídia local, uma mulher ligou para a polícia pouco depois das 16h, horário local, dizendo que seus bebês haviam sido “baleados”.

Os policiais encontraram as três crianças mortas com ferimentos de bala no jardim. A investigação continua aberta.