Homem que bateu no rosto de Bebe Rexha com celular e a machucou revela porque fez isso: “Achei que seria engraçado”

A Homem que trabalha em um canil de luxo admitiu que jogou o telefone em uma estrela pop americana Bebe Rexha durante seu show em Nova York no domingo.

Mais de um fã pegou o incidente na câmera em que rexha pode ser vista se apresentando antes que um telefone celular a atinja no rosto, fazendo-a cair no chão. Mais tarde, ela teve que ser retirada do palco e desde então precisou de três pontos para o ferimento.

O homem foi identificado como tendo 27 anos Nicolau Malvagna. Ele foi localizado pela segurança e depois preso pelo suposto ataque.

Ele foi visto deixando o Tribunal Criminal de Manhattan na segunda-feira, o que significa que a situação certamente está se desenvolvendo rapidamente. Malvagna é de Nova Jersey e enfrenta duas acusações de agressão, uma de assédio, uma de assédio agravado e uma de tentativa de agressão. Ele foi preso por volta das 23h, horário local, na noite de domingo.

Por que Bebe Rexha foi atingida com um telefone?

De acordo com o escritório do promotor de Manhattan, mal confessou o crime e disse: “Estava tentando ver se batia nela com o telefone no final do show porque ia ser engraçado”.

O principal clipe do evento que circulou nas redes sociais veio com a legenda: “Isso é Bebe Rexha sendo levada às pressas para fora do local do show aqui em Nova York depois que alguém jogou a porra do telefone e bateu em seu rosto quando ela estava saindo do palco. Estávamos todos nos divertindo muito e também bebê, estávamos todos nos divertindo muito, quero dizer, quem faria isso ??? Esperamos que você esteja bem @BebeRexha.”