Homenagem de Bellingham ao Dortmund: entrei com 17 anos e saio como homem

Jude Bellingham é oficialmente um jogador do Real Madrid e com seu contrato de seis anos recém-assinado, ele decidiu escrever uma mensagem de despedida aos torcedores do Borussia Dortmund.

O meio-campista da Inglaterra compartilhou uma mensagem sincera aos torcedores do BVB em suas páginas de mídia social depois que o Real Madrid anunciou sua transferência na quarta-feira.

A notícia já havia sido dada pelo próprio clube alemão, mas Bellingham esperou até que tudo estivesse totalmente formalizado.

“Por onde começar, nos últimos três anos Borussia Dortmund tem sido a maior parte da minha vida. Entrei com 17 anos e saio como homem”, começou Bellingham.

“Não posso agradecer a este clube o suficiente por tudo o que fez por mim. As oportunidades, as experiências, os altos e até os baixos.

“Tudo isso faz parte do que tem sido um grande desenvolvimento tanto como humano quanto como jogador.

“Sinto-me honrado por ter representado este clube de futebol tantas vezes, gostaria de agradecer a todos os jogadores, dirigentes, chefes e funcionários que desempenharam um papel no meu tempo no clube.

“Sempre guardarei um lugar para o BVB em meu coração e nunca esquecerei o impacto que os valores do clube tiveram em minha vida … Desejo ao clube nada além do melhor para o futuro.”

Adolescentes mais caros

Jude Bellingham tornou-se o terceiro adolescente mais caro de todos os tempos depois joao felix e Kylian Mbappé.

Com os acréscimos, ele poderia facilmente ultrapassar o atacante português e se tornar o segundo mais caro.

O jovem de 19 anos também se tornou o segundo jogador inglês mais caro de todos os tempos.

Novamente, com add-ons, sua taxa pode ultrapassar os 100 milhões de libras pagos pelo Manchester City por Jack Grealish.