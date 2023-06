Horner falará com Verstappen após o desastre da volta mais rápida em Barcelona

Mmachado Verstappen teve que criar seu próprio drama durante o Grande Prêmio da Espanha último fim de semana devido ao incrível domínio que teve sobre o resto dos pilotos.

Tendo se qualificado na pole, Verstappen partiu para o pôr do sol. Perto do final da corrida, ele tinha 18 segundos de vantagem sobre Mercedes motorista Lewis hamilton em segundo lugar.

Apesar de estar tão confortável, ele recebeu uma bandeira preta e branca por violação dos limites da pista e isso significava que mais uma violação resultaria em uma penalidade de cinco segundos.

Verstappenengenheiro de, Gianpiero Lambiasecontado Verstappen isso e disse-lhe para não correr riscos.

Nesse ponto, Verstappen perguntou qual foi a volta mais rápida, já que a volta mais rápida vale um ponto extra no campeonato.

Lambiase explicou que Checo Pérez segurou a volta mais rápida para uma primeira volta com pneus macios com DRS, então não havia necessidade de se preocupar com isso.

Verstappen então foi 0,3 segundos mais rápido que Checosua melhor volta para marcar o ponto extra, antes de finalmente concordar em dirigir o carro para casa sem riscos.

Christian Horner fala sobre desobediência de Verstappen

Embora Verstappen foi capaz de obter o máximo de pontos sem violar as regras de limite de pista novamente, Red Bull estavam um pouco preocupados com a tomada de riscos.

“Ele e seu engenheiro têm um relacionamento como um velho casal e você pode ouvi-los conversando no rádio, quase como discutindo sobre qual canal devemos assistir”, disse. Red Bull chefe de equipe Christian Horner disse Sky Sports.

“Claro, vamos falar sobre isso. Em uma situação em que havia mais a perder do que isso, falaríamos sobre isso com muita firmeza.

“Tudo o que podemos fazer é repassar a informação e, o que ele escolher fazer com essa informação, ele está no controle disso.”