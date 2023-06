Hot Tweets: UFC 289 pode ser a última luta de Amanda Nunes? Mais mais

O que é isso?! Tweets quentes em uma segunda-feira?! O que está acontecendo aqui? Isso mesmo, seus chacais, estamos fazendo movimentos!

Adoro responder às perguntas de nossos devotos leitores, mas com a rapidez com que o ciclo do MMA se move hoje em dia, fazê-lo nos fins de semana simplesmente não é sustentável. O evento da semana anterior é praticamente esquecido e o próximo evento geralmente está a apenas algumas horas de distância. Isso não é uma vida útil viável. Então, estamos fazendo uma mudança: de agora em diante, Hot Tweets é uma coluna de mala postal de segunda-feira. Clichê? Absolutamente. Eu me importo? Absolutamente não. Estou aqui para responder a perguntas e ajudá-lo a passar o tempo em seu trabalho, não para reinventar a roda do conteúdo.

Então, com isso em mente, vamos pular para nossas perguntas esta semana.

Chris Lee pode chutar pedras e espero que ele acorde com um torcicolo no pescoço. Isso não é uma pergunta, mas é necessário dizer, no entanto. — Bobby Holmes (@fickbags) 4 de junho de 2023

O UFC contrata regularmente árbitros cegos? — Lostfound Way (@330way) 4 de junho de 2023

As pessoas certamente estão se sentindo de alguma forma sobre o evento principal no fim de semana passado. (Presumo que o Sr. Way quis dizer “juízes”.) Essas foram apenas algumas das coisas mais gentis que vi por aí e entendo o sentimento. Afinal, quando o MMA Decisions se parece com isso, é fácil para as pessoas acreditarem que ocorreu um assalto. Mas aqui está a coisa: isso não foi um roubo. Kai Kara-France e Amir Albazi tiveram uma luta muito acirrada e os juízes marcaram para Albazi. Eu concordei? Entraremos nisso daqui a pouco. Mas, independentemente de para quem você marcou, você deve reconhecer que a luta foi disputada e pessoas razoáveis ​​poderiam marcar para Albazi.

Aqui é onde eu acho que as pessoas estão sendo prejudicadas: o placar do juiz Chris Lee. Lee deu a Albazi Round 4, que estatisticamente parece muito idiota, e mesmo apenas o antigo teste de visão diz que é uma pontuação ruim. Então, quando Kara-France perde uma decisão dividida em que um juiz marcou um round ruim – um round que, se ele tivesse marcado de forma diferente, o resultado teria mudado – isso aumenta a ira das pessoas. Entendo. Mas, novamente, mesmo que eu ache que marcar o round 4 para Albazi seja ruim, é totalmente razoável dar a Albazi os rounds 1-3, o que significa que ele vence a luta.

Basicamente, o que estou dizendo é que o processo foi ruim, mas o resultado foi justo, e isso é tudo o que podemos pedir neste jogo.

Jed, para quem você marcou e por que foi para Kai Kara France? —James (@cagesidechat) 4 de junho de 2023

Eu marquei para Kara-France, mas com duas ressalvas importantes. Primeiro, é que eu realmente não estava assistindo a luta para marcar. Eu estava em casa, tomando uma bebida e torcendo pelos pesos-moscas (infelizmente). Eu não estava fazendo uma contabilidade comprometida das coisas.

Em segundo lugar, e está vinculado ao primeiro, não estava nada confiante em minha pontuação. Quando as probabilidades ao vivo mostraram que Kara-France era uma grande favorita no meio da luta, fiquei bastante surpreso. As duas primeiras rodadas foram aleatórias, então eu não tinha confiança no que os juízes dariam lá. Em situações como essa, costumo simplesmente dividir a diferença e dar uma rodada para cada cara. Mas não é assim que o julgamento funciona, então eu estava disposto a acreditar que qualquer pontuação era possível até a terceira rodada, que Albazi claramente venceu.

Em última análise, estou bem com a decisão e você também deveria estar. Foi uma luta acirrada e competitiva e, embora a frase “não deixe nas mãos dos juízes” seja incrivelmente banal, acredito firmemente que, se você quer vencer lutas, é melhor vencer, p*** **** lutar. Você não tem que sair e terminar todas as vezes, mas você deve fazer o seu melhor para fazer uma declaração, e não apenas tentar obter uma vitória por decisão na luta por pontos. Essa espada corta nos dois sentidos e, desta vez, KKF estava do outro lado.

A dedicação do ponto de cabeça estava correta sob o sistema de regras — Cowboys Mets e cara do UFC (@Bj0rn_Ironside) 4 de junho de 2023

Inferno sim, foi! E bom para você, Chris Tognoni, por realmente fazer cumprir as regras do octógono.

Para quem não sabe, em uma luta preliminar, Tognoni deduziu um ponto de Muin Gafurov por uma cabeçada em John Castañeda durante uma troca de pontos. Foi a primeira vez que a ação foi interrompida na luta, e ele apenas puxou e marcou um ponto. Nenhum aviso firme, nenhuma conversa severa, o homem apenas tomou um ponto. Foi incrível.

Até onde eu sei, o MMA é o único esporte no mundo onde quebrar as regras leva a zero consequências. No futebol, se você cometer um pênalti, 15 jardas. No outro futebol, se cometer pênalti, falta e talvez cartão. No basquete, lances livres. F1, penalidade de tempo. Golfe, penalidade por tacada. Eu poderia continuar e continuar, mas você entendeu. No entanto, no MMA, há anos permitimos que os lutadores trapaceiem com quase impunidade, exceto nas circunstâncias mais flagrantes. POR QUE?! Porque é muito duro deduzir um ponto? Bollocks.

Digamos que Phil Mickelson tenha sofrido uma penalidade de uma tacada no Masters este ano (que eles certamente dariam a ele se ele fizesse algo ilegal), você sabe o que isso significaria? Caindo de T2 para T3 e perdendo mais de $ 700.000 no processo. E, no entanto, o mundo do golfe não lamenta que os oficiais façam cumprir as regras do jogo. Você nunca vê um árbitro pegar uma bandeira porque seria “muito duro” chamar interferência de passe na end zone, ou não apitar para um PK porque “eu não quero interferir no jogo!” Você sabe o que interfere em uma luta justa? Um cara traindo !!

E é o seguinte: não é uma cruzada fantástica que estou fazendo para mudar as regras do MMA. É assim que as regras atualmente deveriam funcionar! Os lutadores se reúnem com o árbitro nos bastidores antes da luta para repassar as regras, onde podem tirar dúvidas ou buscar esclarecimentos. ESSE é o aviso deles. Depois disso, tudo é fogo real e os árbitros podem descontar pontos por qualquer falta. A questão é que eles não escolhem fazer isso. Desta vez, Tognoni fez. Gafurov fez uma ação ilegal, essa ação claramente impactou negativamente seu oponente, e Tognoni o puniu apropriadamente. Agora, se todos os árbitros sempre fizessem isso, a maioria das faltas estaria fora do esporte para sempre.

O que o Wolfpack está fazendo sobre todos os novos inimigos do Flyweight Under Nation? — Eugene Krabs (@KRYPTOKR4BS) 4 de junho de 2023

Oh cara. Tem sido uma jornada difícil este ano, com certeza.

Se você é um ouvinte de Sem apostas barradas (você deveria estar, confira) então você saberá que Conner Burks e eu descobrimos uma aposta imperdível: All flyweight unders. Em 2022, eles eram algo absurdo como 24-8. Mas em 2023, as coisas têm sido irregulares para dizer o mínimo – estamos sentados em 9-8 no geral depois de mais duas derrotas no UFC Vegas 74. Ainda estamos no ano com eles, mas as últimas semanas foram suficientes para abalar a confiança, com certeza.

Não tenho certeza de como Conner está se sentindo sobre eles seguirem em frente, mas sintonize o NBB esta semana, onde com certeza discutiremos o futuro deles.

@JedKMeshew ajuda a sua dor em tudo que Tim Eliot parece genuinamente triste por não ter atingido o fundo ??? — Léo (@leolevy123) 4 de junho de 2023

Na verdade, sim.

Achei que havia uma chance muito boa de Tim Elliott sair como um homem possuído, devido a toda a turbulência em sua vida pessoal e ao fato de que ele basicamente disse isso de antemão. E então, no sábado, Tim Elliott Tim Elliot atacou Victor Altamirano, vencendo mais uma decisão profissional. Difícil culpar o cara, vitória é vitória e isso é tudo que importa para ele, mas vou dizer que fiquei um pouco animado pós-luta pelo fato de ele não ter a intenção de soltar fumaça antes. Ele realmente queria fazer algumas coisas malucas lá, simplesmente não deu certo.

As chances de Amanda Nunes se aposentar após derrota para Aldana? Eu coloco em 90%. — Atirador de elite de 4 onças (@ChrisCl23903611) 4 de junho de 2023

Amanda Nunes defende o cinturão peso-galo feminino neste sábado contra Irene Aldana na luta principal do UFC 289, e há uma possibilidade muito real de ser sua luta final. Mas não se ela perder.

Nunes acaba de completar 35 anos, já fez tudo o que se pode fazer neste esporte e tem uma menina em casa. Nunes não vai demorar muito neste esporte, nisso todos concordamos. Achei que havia uma boa chance dela se aposentar depois de derrotar Julianna Peña, mas ela não desistiu. Mesmo assim, ainda acho que há uma boa chance de acontecer se ela vencer no sábado, porque assim ela realmente não terá mais ninguém com quem valer a pena lutar, e cada vez menos motivos para arriscar sua reputação.

Mas com uma perda? Bem, se ela perder, espero firmemente que Nunes tente recuperar o cinturão. Durante anos, tudo o que ela fez foi ser uma campeã dominante de “duas divisões”. Ela não está tentando sair em L, especialmente depois que ela já voltou uma vez para recuperar um cinturão que perdeu.

Então, sim, se Nunes perder no sábado, ela tem pelo menos mais um sobrando.

Se ela vencer, porém, a história é diferente.

O UFC 289 é um card pouco inspirador para o preço PPV verdadeiro ou falso? — Atirador de elite de 4 onças (@ChrisCl23903611) 4 de junho de 2023

Correndo o risco de as pessoas pensarem que estou sendo hiperbólico: este é o pior pay-per-view do UFC em algum tempo. Não estou tentando ser negativo, mas como você olha para isso e chega a outra conclusão?

Vamos começar com as preliminares: Das oito lutas marcadas para as eliminatórias, quais você reservaria tempo para assistir? Na melhor das hipóteses, um: o confronto Nassourdine Imavov x Chris Curtis. Em seguida, podemos pular para o card principal, onde você está tendo uma luta sólida pelo título que não está deixando ninguém bombeando, um fantástico co-evento principal onde o vencedor provavelmente será preterido por uma chance pelo título e um celeiro garantido em Dan Ige vs. Nate Landwehr, e depois duas outras lutas que poderiam facilmente preencher uma preliminar do APEX. Para isso, você deveria desembolsar $ 80? Vamos!

O último pay-per-view que foi tão ruim foi o UFC 279, mas pelo menos tinha Nate Diaz nele para que os fãs casuais gostassem. Isso não tem apelo real para ninguém além dos maiores simps do UFC. Isso não quer dizer que as lutas não serão boas. Inferno, eles podem ser divertidos, e talvez Aldana tire a virada, e isso é legal. Mas se sua escolha for gastar $ 80 nisso ou comprar um conjunto LEGO de tamanho médio e colocar seu Brandon Moreno, então me chame de “O Bebê Assassino”, porque é hora de lançar os tijolos.

Obrigado por ler e obrigado por todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Tweets quentes para mim, @JedKMeshew, e eu vou respondê-los! Não importa se são tópicos ou insanos. Mande-as para mim e responderei as que mais gostar. Vamos nos divertir.