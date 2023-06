Houston Rockets com a intenção de fazer um grande respingo de agente livre – eles vão contratar Harden ou Irving?

Tele Denver Nuggets atualmente pode governar o NBAConferência Oeste, mas com certeza parece que o Foguetes Houston pretende desafiar sua recém-descoberta supremacia nas próximas temporadas.

Novo treinador principal Fazendo Udoka está assumindo um jovem núcleo de Houston que inclui Jalen Verde, Kevin Porter, Jr. e Jabari Smith, Jr. Mas a franquia quer dar um salto em 2023/24 e planeja usar seus quase US$ 60 milhões em cap space para adicionar um dos armadores de elite do jogo ao time. Verde/Porteiro/ferreiro trio.

A questão é: qual será o foguetes perseguir?

Endurecer “rasgado”, mas continua sendo a melhor opção

James Harden está definido para recusar sua opção de jogador com o Philadelphia 76ers e alcançar a agência livre no próximo mês, talvez com a intenção de retornar ao Houston.

Endurecer jogou para o foguetes entre 2012 e 2020, levando-os aos playoffs a cada temporada e a uma vitória do Finais da NBA em 2018. Houston não voltou à pós-temporada desde que foi negociado para brooklyne depois para Filadélfia.

Kyrie Irving é o “Plano B”?

De acordo com NBA repórter Marc Steino foguetes não estão dispostos a desistir se Endurecer assinar novamente Filadélfia ou cabeças em outro lugar na agência livre.

Kyrie Irving tem estado de boca fechada sobre o seu futuro, mas Stein acredita Houston vai perseguir o ex-Harden redes companheiro de equipe se ele não assinar novamente com o Dallas Mavericks. Irving supostamente já perguntou ao ex- Cleveland companheiro de equipe Lebron James se ele estaria interessado em se unir em Dallasque pode indicar onde KyrieAs prioridades da mentira.

De qualquer maneira, os Rockets parecem sérios neste verão, e uma sacudida na classificação pode estar nas cartas.