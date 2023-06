Hunter Biden irá para a cadeia? Filho de Joe Biden culpado em caso de armas e impostos

Hunter Bideno filho de Presidente Joe Biden, concordou em se declarar culpado de dois crimes de contravenção federal relacionados à sonegação de impostos, conforme revelado em um processo judicial na terça-feira. Adicionalmente, Hunter Biden também concordou em entrar em um acordo de desvio pré-julgamento por uma acusação de crime federal de porte de arma enquanto usuário de drogas ilegais.

A ação judicial, apresentada pelo Ministério Público em Tribunal Distrital dos EUA em Delaware, indicou que Hunter Biden acordo judicial inclui um acordo de desvio pré-julgamento, que normalmente leva ao arquivamento da acusação criminal relacionada se o réu aderir às condições do acordo dentro de um prazo especificado.

O advogado de defesa de Hunter Biden, Chris Clark, afirmou que a data da primeira audiência judicial de seu cliente ainda não foi marcada. De acordo com duas fontes familiarizadas com o acordo judicial citado por NBC Newso x|, vai recomendar uma pena de liberdade condicional para os crimes fiscais.

Vale destacar que Weiss, que foi indicado pelo ex-presidente Presidente Donald Trump, tem supervisionado uma investigação criminal de cinco anos sobre Hunter Bidenque continuou mesmo depois Joe Biden assumiu a presidência.

Os documentos de cobrança, referidos como “informações“, foram movidos contra Hunter Biden por Weiss. Uma informação diz respeito aos crimes fiscais cometidos em 2017 e 2018, onde Hunter Biden supostamente teve renda tributável superior a US$ 1,5 milhão mas não pagou o imposto de renda correspondente. O processo indica que ele devia ao IRS mais de $ 100.000 em impostos para cada um desses anos.

A pena máxima para os encargos tributários é 12 meses de prisão. No entanto, Hunter Biden pagou os impostos federais pendentes de 2017 e 2018 em 2022, provavelmente como uma tentativa de atenuar possíveis acusações criminais e minimizar a possível sentença.

As informações relacionadas à acusação de arma afirmam que Hunter Biden possuía um Revólver Colt Cobra calibre .38 por um período de 11 dias em outubro de 2018, apesar de estar ciente de sua condição de usuário ilegal de drogas ilegais. A acusação de arma carrega uma sentença máxima de 10 anos de prisão.

Enquanto o acordo judicial foi alcançado, o procurador dos EUA escritório enfatizou que a investigação está em andamento. Um memorando descrevendo os termos do acordo e o acordo de desvio pré-julgamento será arquivado publicamente antes Apelo de Hunter Biden audição.

Casa Branca apoia Hunter Biden em meio a acordo judicial, Trump critica clemência

O casa brancaatravés do porta-voz Ian Samsemitiu uma declaração indicando que Presidente Biden e a Primeira dama continuam a apoiar o filho enquanto ele reconstrói sua vida e se recusaram a fornecer mais comentários.

O advogado de defesa de Hunter Biden, Chris Clarkconfirmou que seu cliente assumirá a responsabilidade pelo infrações fiscais através do acordo de delação premiada. Clark também observou que a acusação de arma de fogo será abordada separadamente através do acordo de desvio pré-julgamento. Ele enfatizou o compromisso de Hunter com a recuperação e com os erros cometidos durante um período desafiador de sua vida.

Antigo Presidente Donald Trump, que enfrenta inúmeras acusações federais, criticou O acordo judicial de Hunter Biden em sua plataforma de mídia social, Verdade socialsugerindo que o Departamento de Justiça (DOJ) havia lhe dado uma punição branda. representante republicano James Comer, presidente do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, ecoou esses sentimentos e prometeu continuar investigando os negócios de Hunter Biden no exterior e as alegações de corrupção envolvendo o presidente Biden.

À medida que o acordo judicial avança, o público aguarda mais detalhes sobre a resolução do caso e as possíveis consequências para Hunter Biden.