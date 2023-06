IBAMA oferta mais de 800 vagas para níveis alfabetizado e médio

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ) anuncia edital com 825 vagas por tempo determinado na Prevfogo para combate a incêndios florestais.

A duração de contrato será de seis meses e os aprovados serão realocados para os seguintes estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rondônia e São Paulo.

Os interessados poderão se inscrever até 01 de julho nos endereços e horários divulgados no edital.

Vagas e requisitos IBAMA

São 825 vagas divididas da seguinte forma:

Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (665) – Exige ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário será de R$ 1.302,00;

Brigadista Chefe de Esquadrão (112) – Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos, possuir Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário é de R$ 1.953,00;

Brigadista Chefe de Brigada (48) – Ensino Médio completo, ter entre 18 e 59 anos completos, Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B e Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. A remuneração é de R$ 2.604,00.

Além do citado acima, os aprovados do IBAMA terão direito a alguns benefícios, como por exemplo:

Auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte e seguro acidente.

Vagas do IBAMA por estado

Confira as oportunidades por estado:



Amazonas

Humaitá – TI Tenharim (29)

Apuí (29)

Humaitá – PA Maria Auxiliadora (15)

Bahia

Serra do Ramalho (15)

Itaetê (29)

Goiás

Cavalcante – Comunidade Engenho II (15)

Cavalcante – Comunidade Vão do Moleque (15)

Alto Paraíso (15)

Minaçú – TI Avá Canoeiros (15)

Teresina de Goiás (15)

Mundo Novo – PA Santa Marta (15)

Maranhão

Grajaú (29)

Amarante do Maranhão – Aldeia Juçaral (15)

Amarante do Maranhão – Aldeia Zutiwa (15)

Amarante do Maranhão – Aldeia Canudal (15)

Amarante do Maranhão – Aldeia Lagoa Comprida (15)

Amarante do Maranhão – TI Governador (15)

Fernando Falcão- TI Porquinhos (15)

Montes Altos – TIKrikati (15)

Buriticupú -Aldeia Lago Branco (15)

Bom Jardim – TI Caru (15)

Mais vagas IBAMA

Minas Gerais

São João das Missões (29)

Mato Grosso do Sul

Aquidauana – Aldeia Taunay Ipegue (15)

Aquidauana – Aldeia Limão Verde (15)

Miranda – Aldeia Cachoeirinha (15)

Porto Murtinho – Aldeia São João (15)

Porto Murtinho – Aldeia Alves de Barros (15)

Porto Murtinho – Aldeia Tomásia (15)

Pará

Itaituba (29)

Altamira – TI Menkragnoti (15)

Altamira – TI Baú (15)

Novo Progresso (15)

Monte Alegre (15)

Oriximiná (15)

Pau d’arco (15)

São Geraldo do Araguaia (15)

Mojú )15)

Piauí

Floriano (15)

Alvorada do Gurguéia (22)

Curimatá (15)

Uruçuí (15)

Paraná

Nova Laranjeiras- TI Rio das Cobras (15)

Rondônia

Porto Velho – PA Joana D’arc (15)

Machadinho D’Oeste (15)

Nova Mamoré (29)

Cacoal (15)

São Paulo

Clique aqui e acesse o edital completo

Sobre a Prevfogo

O Prevfogo é um Centro Especializado, dentro da estrutura do Ibama, responsável pela política de prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o território nacional, incluindo atividades relacionadas com campanhas educativas, treinamento e capacitação de produtores rurais e brigadistas, monitoramento e pesquisa. O trabalho do Prevfogo é realizado com as Superintendências Estaduais do Ibama.

Concursos federais para nível médio

A lista de concursos federais está sendo liberada. A promessa é de que até o final do ano várias autorizações aconteçam a fim de recompor o quadro de servidores.

Por mais que haja um olhar voltado para os certames de nível superior, há várias solicitações para funcionários com escolaridade de nível médio. Até o momento já são 3.556 vagas

Contudo, tudo indica que serão mais oportunidades, já que os órgãos têm até o dia 31 de maio para enviarem as petições sobre novos editais.

Concursos federais para nível médio

Os órgãos com vagas para nível médio e que já foram autorizados e solicitados junto ao Governo Federal são:

Funai (já autorizado para o provimento de 502 vagas): Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975.

Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975. Ministério da Fazenda: Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20

Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20 IBGE: As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67.

As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67. PF Administrativo: As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31

As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31 PRF Administrativo: Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31

Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31 CVM: O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07

O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07 ANTT: A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15

A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15 ANAC: As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15.

As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15. Ancine: As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: Técnico em Regulação: 7 vagas. Salário inicial: R$ 8.053,32 Técnico Administrativo: 10 vagas Salário inicial: R$ 7.648,17.

As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: ANM: As oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Atividades de Mineração: 224 vagas Salário inicial: R$ 5.643,11 Técnico Administrativo: 134 vagas Salário inicial: R$ 3.875,13

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Concursos federais e cargos vagos

São mais de 28 mil cargos vagos nos editais de concursos federais previstos. Vale lembrar que dos solicitados e autorizados, o IBGE é o que registra o maior número de vacâncias, com 7.524 cargos vagos. Em seguida, vem o Ibama com 3.565 cargos vagos e o Banco Central (Bacen) com 3.092 vacâncias.