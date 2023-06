IBGE deverá ter novo concurso em breve

A expectativa é de que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tenha novo concurso para cargos efetivos ainda neste ano. Isto é, de acordo com a ministra Esther Dweck, em entrevista da última sexta-feira, 16 de junho.

“As vagas temporárias não substituem as vagas permanentes do IBGE. O fato de ter liberado o contrato temporário não diminui o fato do efetivo e vice-versa. Esse concurso deve sair em breve também, tá bem na boca pra sair”, relatou a ministra.

Segundo Dweck, o Governo Federal está priorizando a liberação de concursos que contam com a oferta de cargos de nível superior. No entanto, o próximo certame do IBGE deverá contar também com oportunidades para o nível médio.

IBGE já solicitou vagas efetivas

Durante o mês de maio deste ano, o IBGE confirmou que efetuou uma solicitação para a realização de novo concurso. Assim, o objetivo era de direcionar vagas para o preenchimento de seu quadro de servidores efetivos.

O ofício se direcionou ao Ministério do Planejamento e Orçamento no mês de abril e solicitava a abertura de 2.378 oportunidades para os seguintes cargos:



Analistas de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas: 412 vagas;

Tecnologistas em informações geográficas e estatísticas: 467 vagas;

Pesquisadores em informações geográficas e estatísticas: 11 vagas;

Técnicos em informações geográficas e estatísticas: 1.488 vagas.

O órgão destacou que, dentro dos últimos anos, vem sofrendo impacto na redução expressiva no seu quadro de servidores.

Nesse sentido, recentemente, o IBGE obteve a autorização para a oferta de mais de 8.000 vagas temporárias.

Durante a última terça-feira, 13 de junho, houve a publicação em edição do Diário Oficial da União das duas bancas que vão atuar no processo seletivo. Isto é, sendo elas o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon).



Novo concurso se destina a vagas temporárias

O IBGE já possui autorização para concurso de vagas temporárias, com um contrato de um ano, podendo se prorrogar. Dessa forma, a expectativa é de que o órgão oferte um total de 8.141 vagas.

A escolha de bancas examinadoras já ocorreu, de forma que cada uma ficará responsável por cargos diferentes. Primeiramente, a IBFC organizará o concurso para vagas de:

Agente de pesquisas e mapeamento, com 6.742 vagas;

Supervisor de coleta e qualidade, com 806 vagas.

Já o Instituto Selecon ofertará:

Agente de pesquisa por telefone, com 276 vagas;

Supervisor de pesquisa, 49 vagas;

Por fim o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) deverá cuidar das ofertas de vagas para:

Codificador, com 120 vagas.

Além disso, o órgão relembra que as oportunidades do concurso se destinam a quem não foi contratado nos últimos dois anos por meio de concursos da Lei nº 8.745/1993.

“Candidatos que tenham tido contrato com o IBGE precisam esperar 24 meses para serem contratados novamente, de acordo com a legislação em vigor”, declarou.

Governo Federal anunciou 4.436 vagas para 20 órgãos

Durante a última semana, a líder do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou a liberação de 4.436 novas vagas a diversos órgãos federais. Assim, a ação foi oficialmente publicada em edição do Diário Oficial da União da última sexta-feira, 16 de junho.

“Os (avais) que não saírem hoje, pode ser que saiam na segunda ou terça”, destacou a ministra, em entrevista coletiva concedida.

Portanto, a expectativa é de que, durante este ano de 2023, ocorra a liberação de mais concursos públicos. De acordo com a nova gestão, o objetivo é de valorizar o serviço público, qualificando a administração e, desse modo, atendendo melhor a população.

A ministra entende que com um maior quantitativo de servidores é possível melhorar os serviços públicos. Nesse sentido, inclusive, ela criticou a última gestão que não investiu na reposição do quadro de servidores e, quando o fez, optou por cargos com remunerações e níveis de escolaridade mais baixos.

Ministra comenta sobre autorização de concursos

De acordo com a ministra Esther Dweck, a intenção do Governo Federal é de que estes certames ocorram ainda no decorrer deste ano de 2023. Assim, sobre alguns órgãos que acabaram ficando de fora da divulgação, a titular da pasta pontuou:

“No caso do provimento do Ibama, estamos em discussão. O IBGE está em análise no Planejamento um pacote, que ainda não saiu. Da Receita, tem a demanda deles para o ano que vem. Excedentes do INSS ainda vai ser avaliado se precisa de mais gente ou não. Ibama estamos em contato, para excedentes e um novo concurso. Bacen também está em análise e PF administrativo também estamos discutindo com o Ministério da Justiça”, destacou a ministra.

A retomada no lançamento de novos editais federais é um dos principais objetivos da atual gestão. Isto é, que possui a meta de fortalecer estas autarquias, que acabaram sendo sucateadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Nos últimos sete anos, a administração pública teve uma perda de cerca de quase cem mil servidores, que por vários motivos saíram. Então efetivamente há uma necessidade clara do fortalecimento da capacidade estatal através da ampliação da sua força de trabalho”, pontuou a secretária interina de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Meri Lucas.

Governo Federal já liberou 9,5 mil vagas para concursos federais

Atualmente, o Governo Federal já efetuou a autorização de 9.585 vagas para diferentes órgãos federais. O primeiro certame a ser oficialmente divulgado pela gestão, portanto, foi para o cargo de Diplomata, em março deste ano. A função exige nível superior em qualquer área e conta com uma remuneração de R$ 21 mil mensais.

No entanto, é importante lembrar que se trata de uma seleção que deve ocorrer todos os anos, em razão das exigências do órgão.

Então, logo após, o Ministério da Ciência e Tecnologia também obteve a liberação para novo concurso público. Nessa ocasião, portanto, o órgão irá ofertar 814 oportunidades para as funções de analista, pesquisador e tecnologista.

Além disso, o Governo Federal já anunciou o primeiro pacote de liberações no início do ano. Nesse sentido, a divulgação da última semana é mais um das diferentes levas de autorização para concurso que acontecerão em 2023.