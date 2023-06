Ice Cube continua seu ‘F ** k the Gatekeepers Podcast Tour’ contra a NBA em Joe Rogan

Ade acordo com Cubo de geloo principal responsável que a maior parte do mundo desconhece os 3 grandes A liga de basquete não é outra senão a NBA. Pode haver alguma verdade nisso, mas o rapper e fundador da liga 3 x 3 acabou de fazer uma acusação séria contra NBA de Adam Silver. Nos últimos dias, Ice Cube divulgou um vídeo onde se dirige vagamente aos porteiros e parece ameaçá-los. Ele jurou fazer o que chama de ‘Foda-se a turnê do podcast Gatekeepers‘. Nas próximas semanas, a Cube continuará acusando o NBA por garantir que as pessoas não percebam que The Big 3 existe há 6 temporadas.

Cubo de gelo diretamente revelou que o NBA considera os 3 grandes uma ameaça e eles têm tentado ativamente boicotá-los nos bastidores. Ele não entende por que eles estão tentando boicotar outra liga que tem apenas aposentados da NBA jogando lá. Ele disse isso para Joe Rogan: “Não estou tentando competir de forma alguma com a NBA. Somos muito complementares. Portanto, não entendo por que eles fariam algumas das coisas que estão sendo feitas nos bastidores. Incentivar as pessoas a não patrocinar-nos, encorajar as redes a não nos jogar. Conseguimos sobreviver, mas em certo ponto é apenas redundante e ridículo. Temos que lutar de alguma forma, forma ou forma.”

O que é o Big 3 do Ice Cube?

The Big 3 é uma liga profissional de basquete de times 3 contra 3 que usam principalmente jogadores semiprofissionais com uma combinação de estrelas aposentadas da NBA. Quando as finais acontecem, o vencedor leva para casa o Troféu do Campeonato Julius Erving. As regras em comparação com a NBA são muito diferentes, não compete de forma alguma com a liga. Ice Cube está simplesmente cansado de ser boicotado e queria falar com o público de alguma forma. Nem as grandes redes falaram com ele sobre o torneio. Embora ele tenha feito parceria recentemente com a CBS/Paramounth+ para transmitir todos os jogos nos EUA internacionalmente, The Big 3 é coberto no DAZN, Vyre Network e Youtube.