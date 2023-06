Ice Spice recusou capa de calouro XXL devido à agenda lotada

Tempero Gelo estava visivelmente ausente do anúncio do XXL Freshman 2023 na quarta-feira – um choque, com certeza, e um efeito colateral de sua imensa popularidade este ano.

Fontes ligadas à situação disseram ao TMZ Hip Hop … Ice teve que recusar um lugar na capa da revista anual depois que ela começou a ser bombardeada com reservas de festivais e pedidos de recursos … tornando difícil garantir os requisitos do calouro.

Como dissemos, Ice é literalmente o novato mais gostoso do rap no momento … ganhando um bilhão de streams do Spotify em apenas metade do ano e gravando os 10 maiores sucessos com Taylor Swift, Nicki Minaj, dar A Pantera Cor de Rosa.