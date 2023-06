IFCE divulga resultado do Processo Seletivo 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) já publicou o resultado do Processo Seletivo Complementar 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar as listas de classificados para o preenchimento das vagas por meio do site Q-Seleção.

Além do resultado geral, com listas por campus, o candidatos pode consultar o seu resultado individual. Para conferir o desempenho, o estudante deve clicar em “Meus Resultados” e acessar o sistema com CFP e senha cadastrados no momento da inscrição.

De acordo com o Instituto, os candidatos convocados deverão realizar as pré-matrículas a partir desta segunda-feira, dia 26 de junho. Para fazer a pré-matrícula, o estudante deve comparecer presencialmente ao campus com original e cópia da documentação exigida através do edital no período de 26 a 30 de junho, das 8h às 17h.

Os documentos solicitados através do edital são os seguintes:

a) Documento oficial de identificação;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) Comprovante de endereço;

d) Certificado de quitação com o serviço militar (para pessoa do sexo masculino);

e) Certidão de Quitação Eleitoral;

f) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Fundamental.

Não vai haver aferição. O IFCE publicará o resultado da análise da documentação de pré-matrícula no dia 4 de julho. O ingresso dos candidatos será no 2º semestre letivo deste ano, cujo início das aulas está previsto para 26 de julho.

Processo Seletivo Complementar 2023/2

Conforme indicado no edital, a classificação dos candidatos contou com apenas uma fase, sem aplicação de provas. O IFCE considerou apenas as notas constantes no histórico escolar dos participantes para fins de classificação.

Nesse sentido, os candidatos apresentaram o histórico escolar com o registro das notas referentes à etapa de ensino que é pré-requisito para o curso pretendido.

Assim, a avaliação dos candidatos aos cursos técnicos concomitantes usou o histórico do Ensino Fundamental, enquanto os candidatos aos cursos técnicos integrados e técnicos subsequentes foram avaliados a partir do histórico escolar do Ensino Médio.



Você também pode gostar:

Para os cursos que exigem fundamental completo, o IFCE considerou as notas das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências e Matemática. Para os cursos que exigem o médio completo, as disciplinas avaliadas foram Língua Portuguesa, Biologia, Física, Química e Matemática.

Vagas e cursos ofertados

De acordo com o edital, a oferta total do IFCE foi de 537 (quinhentas e trinta e sete) vagas. As oportunidades são para cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos concomitantes ao ensino médio, técnicos integrados do Proeja, e técnicos subsequente ao ensino médio.

O edital indica ainda que a maioria das vagas são da modalidade subsequente, voltada para os estudantes que já têm o ensino médio completo. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023.

Há vagas para os campi do IFCE localizados em Acopiara, Baturité, Camocim, Cedro, Crateús, Crato, Guaramiranga, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Paracuru, Quixadá, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Ubajara e Umirim.

As oportunidades estão distribuídas entre cursos de diversas áreas como Administração, Agropecuária, Edificações, Hospedagem, Informática, Manutenção Automotiva, Manutenção e Suporte em Informática, Tradução e Interpretação de Libra, entre outras. Os cursos são presenciais, nos turnos matutino, vespertino, noturno e integral.

Reserva de vagas

O IFCE reserva parte das vagas para estudantes que são egressos de escolas da rede pública, segundo estabelecido na Lei de Cotas. Nesse sentido, houve recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Para mais informações, confira o edital na íntegra.

Leia também UEMA prorroga período de inscrição para o Vestibular EAD 2023 até o dia 3 de julho; saiba mais.