IFFluminense divulga resultado preliminar do Processo Seletivo 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense) já divulgou o resultado preliminar referente ao Processo Seletivo para Ingresso aos Cursos Técnicos de Nível Médio 2023 no 2º semestre letivo de 2023. Desse modo, os participantes já podem conferir a classificação preliminar por meio do site do Instituto.

O candidato que desejar ingressar com recurso deverá encaminhar e-mail para o endereço eletrônico recurso.processoseletivo@iff.edu.br, com formulário próprio, constante no edital e documentação comprobatória acerca do questionamento.

O e-mail deverá conter o nome do candidato, nº da inscrição, o curso, o campus para o qual concorre, e a identificação “Recurso contra o resultado preliminar – Processo Seletivo 2023 – 2º Semestre”.

Após a análise dos recursos, o IFFluminense publicará o resultado final, com a lista de classificados em 1ª chamada, no dia 22 de junho. Na mesma data o Instituto deve liberar o edital com as orientações e prazos para o registro acadêmico.

A divulgação da 1ª reclassificação está prevista para o dia 17 de julho, com recebimento das matrículas nos dias 18 e 19 do mesmo mês.

Já as provas aplicadas aos candidatos aos cursos subsequentes contou com a seguinte distribuição:

Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa (10 questões);

Língua Portuguesa (10 questões); Ciências da Natureza e Matemática: Matemática (10 questões), Física (6 questões), Química (6 questões) e Biologia (8 questões).

Oferta de vagas



De acordo com o edital, a oferta total do IFFluminense é de 595 (quinhentos e noventa e cinco) vagas. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023.

O edital indica ainda que as vagas estão distribuídas entre os seguintes campi do Instituto: Avançado São João da Barra, Cabo Frio, Campos Centro, Campos Guarus, Itaperuna e Quissamã.

O IFFluminense reserva no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas da rede nacional de ensino. Entre as vagas reservadas, haverá recorte de renda (renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita) e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos e indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Para mais informações, acesse o edital do Processo Seletivo na íntegra.

