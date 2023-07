IFMT recebe inscrições para 1.465 vagas em diversos cursos de graduação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) está com o período de inscrição aberto para o Processo Seletivo 2024/1 para os cursos de graduação, com ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo do próximo ano.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de setembro de 2023. As inscrições serão recebidas de forma virtual.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do IFMT, para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site do Instituto e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, o candidato deverá preencher todos os dados pessoais, preencher o formulário socioeconômico e informar a opção do curso de graduação.

Após o preenchimento do requerimento de inscrição, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa é de R$ 80,00 (oitenta reais).

Conforme indicado no edital, os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa no momento da inscrição. Terão direito ao benefício os candidatos que puderem comprovar os seguintes critérios:

I – renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

II – ter cursado o ensino médio completo, isto é, do 1º ao 3º/4º anos na rede

pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

A comprovação de baixa renda poderá ser feita por meio da Folha Resumo ou da certidão de cadastro do Cadastro Único.



Processo de seleção

A classificação dos inscritos será feita por meio do desempenho dos candidatos em prova aplicada pelo IFMT. A aplicação das provas do Processo Seletivo 2024/1 está marcada para o dia 29 de outubro de 2023, um domingo. Segundo o cronograma, a aplicação acontecerá no período da tarde, das 14h às 18h30.

Haverá locais de prova nos seguintes municípios: Alta Floresta, Cáceres, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Jaciara, Juína, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

De acordo com o edital, a prova contará com 1 (uma) proposta de redação em Língua Portuguesa e com 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.

Nesse sentido, além da prova discursiva, os candidatos responderão a questões de Língua Portuguesa e Literatura (10 questões); Matemática (10 questões); Física (5 questões); Química (5 questões); História (5 questões); Geografia (5 questões); Biologia (5 questões); e Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol (5 questões).

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total do IFMT é de 1.645 (mil seiscentas e quarenta e cinco) vagas em cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Alta Floresta; Cáceres – Prof. Olegário Baldo; Campo Novo do Parecis; Confresa; Cuiabá Bela Vista; Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva; Juína; Avançado Lucas do Rio Verde; Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste; Primavera do Leste; Rondonópolis; São Vicente; São Vicente – Centro de Referência Campo Verde; São Vicente – Centro de Referência Jaciara; Sorriso; Avançado Tangará da Serra e Várzea Grande.

O IFTM reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, o IFMT publicará o resultado final do Processo Seletivo 2024/1 no dia 22 de dezembro de 2023. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as suas matrículas entre 12 e 16 de janeiro.

Haverá uma 2ª chamada no dia 19 de janeiro, com recebimento das matrículas nos dias 22, 23 e 24 de janeiro.

Acesse o edital do Processo Seletivo na íntegra para mais informações.