IFPB publica resultado do Processo Seletivo dos Cursos Superiores 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 19 de junho, o resultado preliminar do Processo Seletivo de Cursos Superiores 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir as listas com a classificação preliminar por meio do Portal do Estudante | IFPB.

Como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. Os interessados poderão contestar a classificação nos dias 20 e 21 de junho, próximas terça e quarta-feira, por meio do site do IFPB.

Após análise dos recursos, o Instituto publicará o resultado final do Processo Seletivo de Cursos Superiores 2023/2 no dia 28 de junho. Na mesma data será liberada a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada e as orientações para o registro acadêmico.

Os candidatos aprovados dentro das cotas raciais (pretos e pardos) deverão passar por avaliação de uma Comissão Local de Heteroidentificação antes das matrículas, de acordo com o estabelecido no edital. A matrícula só será permitida após a verificação da condição declarada pelo candidato.

Entre os documentos exigidos pelo IFRS para as matrículas estão o CPF e o RG do candidato e o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Como foi o PS de Cursos Superiores?

Para a classificação dos inscritos nesse processo seletivo, o IFRS não chegou a aplicar provas próprias. De acordo com o estabelecido no edital, a classificação dos candidatos considerou exclusivamente o desempenho obtido por eles obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Portanto, só puderam participar da seleção os candidatos que tenham feito uma das edições do Enem aceitas pelo IFPB para fins de classificação. O IFPB aceitou as notas das edições dos últimos quatro anos: Enem 2019, Enem 2020, Enem 2021, e Enem 2022. Estudantes que fizeram o exame como “treineiros” não puderam se inscrever.



Você também pode gostar:

O IFRS considerou as notas obtidas pelos candidatos nas quatro provas objetivas do Enem (Ciências Humanas e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias) e também da prova de redação.

Oferta de vagas

Ainda conforme o edital, o IFPB está ofertando vagas em cursos superiores oferecidos nas modalidades presencial e de Educação a Distância (EAD). Ao todo, o Instituto oferta 1.540 (mil quinhentos e quarenta) vagas. As oportunidades são para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano.

As vagas estão distribuídas entre os diversos campi do Instituto localizados na capital e no interior do Estado. Desse modo, há vagas para Cajazeiras, Campina Grande (capital), Esperança, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa.

Haverá reserva de 50% das vagas para o Sistema de Cotas para Egressos de Escolas Públicas. Dentre as vagas reservadas, há percentual de vagas exclusivo para candidatos que são autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Oferta de cursos

Conforme o quadro de vagas do edital, entre os cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia) ofertados pelo IFPB estão: Ciências Biológicas; Design Gráfico; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Civil; Matemática; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia da Computação; Física; Construção de Edifícios; Telemática; Gestão Comercial; Sistemas para Internet; Administração; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Civil; Química; Automação Industrial; Segurança no Trabalho; Gestão Ambiental; Agroecologia; Design de Interiores; Geoprocessamento; Gestão Ambiental; Negócios Imobiliários; Redes de Computadores; Sistemas de Telecomunicações; Sistemas para Internet; Letras com Habilitação em Língua Portuguesa na modalidade de Educação a Distância (EaD), entre outros.

Acesse o edital do PS de Cursos Superiores para mais detalhes.

Leia também Ministério da Educação (MEC) informa que mais de 51 mil vagas serão ofertadas no SiSU 2023/2; o período de inscrição está aberto.