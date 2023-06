IFPB publica resultado final do Vestibular de Cursos Superiores 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) já publicou o resultado final do Processo Seletivo de Cursos Superiores 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir a relação de convocados para as matrículas em 1ª chamada por meio do Portal do Estudante.

Além de liberar a 1ª chamada, o IFPB publicou também um edital com as orientações para o registro acadêmico e demais procedimentos.

De acordo com o Instituto, os candidatos chamados nessa primeira convocação deverão realizar a pré-matrícula a partir de hoje, dia 29 de junho. As pré-matrículas serão recebidas até o dia 3 de julho. O IFPB avaliará a documentação até o dia 7 de julho, enquanto a divulgação do resultado dessa análise acontecerá no dia 10 seguinte.

Além disso, haverá um procedimento de heteroidentificação para os aprovados dentro do sistema de cotas para autodeclarados pretos e pardos. O edital de convocação está previsto para o dia 4 de julho.

Os interessados em contestar o resultado da análise documental ou da heteroidentificação poderão interpor recursos nos dias 11 e 12 de julho. A confirmação das matrículas será no dia 13 seguinte.

Vestibular de Cursos Superiores

A classificação dos candidatos considerou exclusivamente o desempenho obtido por eles obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, o IFPB não chegou a aplicar provas próprias.

Nesse sentido, somente os candidatos que tenham feito uma das edições do Enem aceitas pelo IFPB para fins de classificação puderam se inscrever nesse processo seletivo. O IFPB aceitou as notas das edições dos últimos quatro anos: Enem 2019, Enem 2020, Enem 2021, e Enem 2022.



No entanto, o Instituto não aceitou a participação de estudantes que fizeram o Enem na condição de “treineiro”. Além disso, foi pré-requisito ter obtido nota acima de zero para participar da seleção.

O IFRS considerou as notas obtidas pelos candidatos na prova de redação em Língua Portuguesa e também nas provas objetivas do Enem. São elas:

Ciências Humanas e suas tecnologias;

Ciências da Natureza e suas tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas tecnologias;

Matemática e suas tecnologias.

Oferta de vagas

Esse processo de seleção do IFPB tem como objetivo a seleção de alunos para cursos superiores oferecidos nas modalidades presencial e de Educação a Distância (EAD).

De acordo com o edital, ao todo, o Instituto está ofertando 1.540 (mil quinhentas e quarenta) vagas. As oportunidades são para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano.

As vagas estão distribuídas entre os diversos campi do Instituto localizados na capital e no interior do Estado. Desse modo, há vagas para Cajazeiras, Campina Grande (capital), Esperança, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa.

O IFPB reserva metade das vagas para o Sistema de Cotas para Egressos de Escolas Públicas. Desse modo, há percentual de vagas exclusivo para candidatos que são autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Oferta de cursos

Entre os cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia) ofertados pelo IFPB estão: Ciências Biológicas; Design Gráfico; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Civil; Matemática; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia da Computação; Física; Construção de Edifícios; Telemática; Gestão Comercial; Sistemas para Internet; Administração; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Civil; Química; Automação Industrial; Segurança no Trabalho; Gestão Ambiental; Agroecologia; Design de Interiores; Geoprocessamento; Gestão Ambiental; Negócios Imobiliários; Redes de Computadores; Sistemas de Telecomunicações; Sistemas para Internet; Letras com Habilitação em Língua Portuguesa na modalidade de Educação a Distância (EaD), entre outros.

Acesse o edital do PS de Cursos Superiores para mais detalhes.

