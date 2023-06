IFPR abre inscrições para mais de 6 mil vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) publicou o edital de abertura do Processo Seletivo 2023/2, que visa o ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação e cursos técnicos. O Instituto está ofertando mais de 6 mil vagas para o 2ª semestre letivo deste ano e também para 2024.

De acordo com o cronograma, o IFPR receberá as inscrições para o Processo Seletivo 2023/2 a partir de amanhã, dia 27 de junho (terça-feira). Os interessados poderão se inscrever de forma virtual até as 23h59 do dia 1o de agosto de 2023.

As inscrições para o Processo Seletivo 2023/2 serão recebidas exclusivamente on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, disponível no site do IFPR. No momento da inscrição, os candidatos deverão informar a opção de curso desejada, além de todos os dados pessoais, escolares e de contato.

No ato da inscrição, o candidato poderá optar por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou às destinadas à política de inclusão adotada pelo IFPR. Conforme indicado nos editais, o Instituto destina 80% das vagas de todos os cursos e turmas inclusão social.

Após o preenchimento do requerimento de inscrição, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 11 de agosto para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível do curso. Desse modo, os inscritos para os cursos de graduação deverão pagar uma taxa de R$ 80,00 (oitenta reais). Para os cursos técnicos, o valor da taxa é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Isenção da taxa

Os candidatos que são membros de famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. De acordo com o cronograma, as solicitações de isenção poderão ser feitas até o dia 12 de julho.

Conforme o edital, poderá solicitar o benefício o candidato que comprovar não ter como arcar com o pagamento da taxa de inscrição mediante:



a) apresentação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e ainda, ser membro de família de baixa renda (até meio salário mínimo per capita ou até 3 (três) salários mínimos no total);

b) comprovação da renda bruta familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e comprovação de ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

PS 2023/2: Provas

A classificação dos inscritos nesse Processo Seletivo será feita a partir do desempenho dos candidatos em provas aplicadas pelo próprio IFPR. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas, que ocorrerá em uma única fase, está marcada para o dia 8 de outubro de 2023.

Conforme as orientações do Instituto, haverá locais de prova nas cidades de Arapongas, Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

A composição das provas vai variar de acordo com o nível do curso pretendido: cursos de graduação ou cursos técnicos. Desse modo, haverá prova sobre conteúdos do Ensino Médio e prova sobre conteúdos do Ensino Fundamental.

Oferta de vagas

A oferta total do IFPR para essa edição do processo seletivo é de 6.915 (seis mil novecentas e quinze) vagas. As oportunidades estão distribuídas entre 181 opções de cursos, havendo vagas para cursos superiores e para cursos técnicos (integrados e subsequentes).

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 4 de dezembro de 2023, a partir das 18h.

Para mais informações, acesse a página do Processo Seletivo.

