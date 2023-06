IFRS publica resultado final nesta sexta-feira (16)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) divulgará nesta sexta-feira, dia 16 de junho, o resultado final do Processo Seletivo 2023/2. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar a classificação final no site do Instituto a partir das 18h (horário de Brasília).

O IFRS publicará ainda hoje (16) a lista de convocados para a matrícula em 1ª chamada. Além disso, os aprovados dentro da reserva de vagas para candidatos negros também serão convocados hoje para comparecer para a Banca de Heteroidentificação. O IFRS divulgará o dia, local e horário para o procedimento.

Matrículas da 1ª chamada

De acordo com o cronograma, as matrículas dos aprovados em 1ª chamada serão recebidas entre os dias 17 e 20 de junho, ou seja, já a partir de amanhã.

Para realizar o registro acadêmico, os candidatos convocados nessa primeira lista devem enviar a documentação de matrícula e preencher os formulários no Sistema de Pré-Matrícula. Conforme as orientações do IFRS, o candidato deverá encaminhar a documentação através do Sistema de Matrículas. A entrega também poderá ser feita presencialmente no campi para o qual obteve aprovação.

A divulgação do resultado preliminar das matrículas em 1ª chamada está prevista para o dia 29 de junho, enquanto o resultado final das matrículas está previsto para 7 de julho.

No dia 10 de julho o IFRS deverá realizar uma chamada pública para os cursos que tiverem vagas não preenchidas após a 1ª chamada.

Como foi o Processo Seletivo 2023/2?

Para a classificação dos inscritos nessa seleção, o IFRS realizou a aplicação de provas no dia 4 de maio, com início às 8h30 (horário oficial de Brasília). Os participantes tiveram quatro horas e meia para responder a prova.



A aplicação aconteceu nos campi do Instituto localizados em Bento Gonçalves, Canoas, Porto Alegre (capital), Rio Grande, Rolante e Vacaria.

O Exame de Seleção contou com uma Prova Objetiva, composta por 45 (quarenta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, e com uma Prova de Redação. Cada questão da Prova Objetiva contou com 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma correta.

Conforme indicado previamente no edital, a prova abarcou conteúdos das seguintes grandes áreas:

Matemática e suas Tecnologias – 10 (dez) questões objetivas;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 10 (dez) questões objetivas;

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 10 (dez) questões objetivas;

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias – 15 (dez) questões objetivas.

Outras modalidades de seleção

Além dessa modalidade tradicional, com a aplicação de provas, o Processo Seletivo 2023/2 contou com mais duas formas de seleção: aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e sorteio público.

Os candidatos que optaram pelo uso das notas do Enem puderam se inscrever com o desempenho obtido nas edições do exame ocorridas entre os anos de 2017 e 2022. Para a classificação desses candidatos, o IFRS usa a pontuação das provas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. Os pesos das notas variam de acordo com o curso pretendido.

Vagas e resultado

Essa edição do processo seletivo visa o preenchimento de vagas em diversos cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio e cursos de graduação, com ingresso no 2º semestre de 2023.

Para os cursos de graduação, a oferta total do IFRS é de 487 (quatrocentas e oitenta e sete) vagas. O edital indica ainda que as oportunidades são para os seguintes cursos: Bacharelado em Agronomia; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Gestão Ambiental; Tecnologia em Logística; Licenciatura em Ciências da Natureza; e Licenciatura em Pedagogia.

Entre os cursos técnicos ofertados estão Agroecologia, Guia de Turismo, Informática, Automação Industrial, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, entre outros.

Para mais informações, acesse a página do Processo Seletivo IFRS 2023/2.