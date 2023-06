IFSuldeMinas divulga resultado preliminar do Vestibular 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 19 de junho, o resultado preliminar do Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar o edital com a classificação preliminar através do site do Instituto.

Além de publicar separadamente os resultados da seleção via provas e da seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o IFSuldeMinas liberou a relação de classificados por campus. Desse modo, há listas do Campus Inconfidente, do Campus Muzambinho, e do Campus Poço de Caldas.

Como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. Os interessados poderão interpor recursos no período das 14h desta segunda-feira, dia 19, até as 17h59 do dia 21 de junho, próxima quarta-feira. O procedimento deverá ser feito on-line, por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.

Após a análise dos recursos, o IFSuldeMinas publicará o resultado final do Vestibular 2023/2 no dia 27 de junho de 2023. Na mesma data o Instituto divulgará a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula no período de 28 de junho a 6 de julho. Um dos documentos solicitados pelo IFSuldeMinas é o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Vestibular 2023/2 IFSuldeMinas

Esse processo seletivo contou com com duas modalidades de ingresso: seleção tradicional, com a aplicação de provas, e aproveitamento das notas do Enem. Os candidatos puderam escolher a forma de seleção no momento da inscrição.

Para a seleção via notas do Enem, o IFSuldeMinas aceitou o uso de qualquer uma das edições ocorridas entre os anos de 2015 e 2022. No entanto, o Instituto eliminou o candidato que tiver obtido nota igual a zero em quaisquer das áreas de conhecimento do Enem ou nota igual a zero na prova de redação do exame.



Provas

Para os candidatos que optaram pela modalidade tradicional de seleção, o IFSuldeMinas realizou a aplicação das provas no dia 4 de junho (domingo). A aplicação aconteceu no período das 8h45 às 12h45 (horário oficial de Brasília).

Conforme indicado previamente no edital, os candidatos responderam a uma prova objetiva composta por 50 (cinquenta) questões sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História. Além disso, o IFSuldeMinas aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Na prova de redação, o Instituto solicitou que o candidato escrevesse um texto dissertativo-argumentativo sobre tema proposto, de acordo com a norma-padrão do português.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total do IFSuldeMinas é de 352 (trezentas e cinquenta e duas) vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cursos:

Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação Profissional e Tecnológica (EaD) – 128 vagas;

(EaD) – 128 vagas; Tecnologia em Cafeicultura , no campus Muzambinho – 32 vagas;

, no campus Muzambinho – 32 vagas; Licenciatura em Letras (EaD) – 192 vagas.

Metade das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que tenham cursado todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, houve recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Em caso de aprovação, os candidatos inscritos através do sistema de cotas raciais (pretos e pardos) passarão por procedimento de heteroidentificação antes de realizar as matrículas. O procedimento é obrigatório em caso de aprovação para garantir a vaga.

Para mais informações, acesse o edital do processo seletivo na íntegra.

