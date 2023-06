Ike Turner Jr., filho de Tina Turner, preso por porte de drogas e adulteração de provas

Ike Turner Jr.filho do icônico cantorTina Turner e seu falecido ex-marido e parceiro musical, Ike Turner, encontrou-se do lado errado da lei. De acordo com PESSOASIke Jr. foi preso no sabado6 de maio, sob a acusação de posse de crack e adulteração de provas.

O renomado músico, que havia conquistado um Prêmio Grammy em 2007, foi condenado à prisão apenas 18 dias antes do trágico falecimento do Rainha do Rock & Roll aos 83 anos em sua residência suíça em 24 de maio.

O incidente ocorreu em Alvin, Texas, quando a polícia local parou Ike Jr., 64, em um semáforo na 200 N. 6th St. nas primeiras horas da manhã devido a uma violação de equipamento – um farol ou lanterna traseira com defeito. Os policiais descobriram algo muito mais preocupante durante a investigação subsequente. Eles apreenderam 1,7 gramas de crack e 0,7 gramas de metanfetamina de Ike Jr. quando o observaram tentando consumir as substâncias ilícitas em sua posse.

Capitão QT Arendell do Delegacia de Polícia de Alvin revelou, “Ele tentou comer as drogas antes que os policiais pudessem apreendê-las dele.” Companheiro de Ike Jr., Jessica Salinas-Esquiveltambém enfrenta acusações de posse de substâncias controladas (metanfetaminas), conforme confirmado pelo relatório do incidente fornecido pelo Delegacia de Polícia de Alvin.

Passado conturbado e problemas legais atormentam Ike Turner Jr.

Enquanto Ike Jr. uma vez trabalhou como Engenheiro de som de Tina Turner após sua separação do abusivo Ike Turner, sua colaboração profissional durou pouco. Ike Jr. alegou que seu pai se opôs veementemente ao seu envolvimento com Tina e até recorreu à violência, agredindo-o com uma pistola .45 niquelada. Em 2018, revelou ao Correio diário que ele não falava com sua mãe há mais de uma década.

Ao longo da década de 1970, o pai de Ike Jr. lutou contra um vício incapacitante em cocaína, resultando em várias prisões e acusações relacionadas a drogas. Um dos incidentes mais notórios envolveu-o atirando na perna de um jornalista de 49 anos, deixando-o ferido em seu próprio gramado em Inglewood em 1981. Eventualmente, Ike Sr. serviu um 18 meses de prisão por posse de cocaína, desde 1989. Infelizmente, sua vida chegou ao fim em 2007 devido a uma overdose fatal aos 76 anos.

Mais recentemente, Ike Jr. esteve envolvido com A banda Love Thangum grupo tributo, ao lado do vocalista Doce Amor Randi. Além disso, ele lançou o single “sim a vida” no ano passado. No entanto, suas aspirações de carreira foram suspensas, pois ele foi detido no Cadeia do Condado de Brazoria no mês passado, incapaz de garantir o fiança de $ 70.000de acordo com registros da prisão.

Em uma reviravolta intrigante, além de sua acusações relacionadas a drogas e adulteração de evidências, o relatório do incidente destaca um mandado pendente não relacionado contra Ike Jr., adicionando outra camada de complexidade a esta situação conturbada.