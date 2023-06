Ilia Topuria está disposto a esperar pelo cinturão, mas está aberto para enfrentar Max Holloway na Espanha

Ilia Topuria só pensa em lendas do peso-pena para sua próxima luta.

Após uma vitória dominante sobre Josh Emmett no evento principal do UFC Jacksonville no sábado, Topuria deixou claro que tem o ouro do campeonato em vista ao se declarar o candidato nº 1 ao título de 145 libras. Especificamente, ele mencionou que quer desafiar o antigo campeão Alexander Volkanovski, que defenderá o cinturão contra o campeão interino Yair Rodriguez no UFC 290 em 8 de julho.

Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, Topuria foi questionado se consideraria lutar contra Max Holloway caso Volkanovski derrotasse Rodriguez e então trabalhasse para uma revanche com o campeão dos leves Islam Makhachev em vez de defender o cinturão dos penas.

“Ocupado, não ocupado, não sei se [Volkanovski is] ocupado”, disse Topuria. “Sou o próximo da fila, posso esperar. Uma das melhores habilidades que tenho é a paciência. Se me oferecerem para lutar com o Max Holloway na Espanha, vamos nessa. Se não, vou esperar pela minha chance pelo título.”

Assim como Volkanovski, Holloway já tem sua próxima luta marcada, já que enfrentará o “The Korean Zombie” Chan Sung Jung no UFC Singapore em 26 de agosto. O ex-campeão do UFC é um grande favorito para derrotar Jung, o que o manteria na luta agende uma luta com Topuria se os casamenteiros estiverem inclinados.

Para Topuria, Holloway é exatamente o tipo de nome que ele imagina enfrentar na Espanha, onde mora e treina.

“Um dos sonhos que eu tinha era me tornar um campeão mundial do UFC e trazer o UFC para a Espanha”, disse Topuria. “Vai ser algo enorme para mim tornar meus sonhos realidade, porque esse é um dos sonhos que tive e tenho.”

O objetivo final de Topuria continua sendo a luta pelo campeonato, preferencialmente contra Volkanovski. “The Great” tem sido imbatível no pena, com um trio de vitórias sobre Holloway e vitórias notáveis ​​sobre Jung, Brian Ortega, José Aldo e Chad Mendes. Ele sofreu sua primeira derrota em quase uma década em fevereiro passado no UFC 284, quando subiu para 155 libras para desafiar sem sucesso Makhachev pelo título dos leves.

Topuria quer ser o homem a acabar com o reinado de Volkanovski no topo da divisão até 145 libras.

“Eu mostrei hoje à noite”, disse Topuria. “Ninguém pode igualar meu nível de habilidade dentro da jaula. Acho que todos concordam comigo. Sei que posso finalizar qualquer um nessa divisão. O Josh foi duro hoje à noite, mas ganhei dele bem fácil e não vai ser diferente com o Alex. O resultado será o mesmo.

“Vou nocautear no primeiro round, no segundo round. Se não, vou dominá-lo por cinco rounds, sem problemas.”