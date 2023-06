Ilia Topuria não tem medo de enfrentar Alexander Volkanovski na Austrália: ‘Onde quer que vamos, eu o venço’

Ilia Topuria está disposto a entrar em território inimigo se isso significar uma luta pelo título do UFC com o campeão dos penas Alexander Volkanovski.

No evento principal do UFC Jacksonville no último sábado, Topuria fez uma exibição dominante contra Josh Emmett, que manteve intacta sua invencibilidade e o estabeleceu como um dos adversários mais perigosos na divisão de 145 libras.

Topuria disse mais tarde que está de olho em uma chance pelo título, mas também estaria disposto a lutar contra Max Holloway se o UFC providenciasse para que a luta acontecesse em sua casa adotiva, a Espanha. Apresentado com a possibilidade de ter que voar para a Austrália para enfrentar Volkanovski no território do campeão, o desafiante peso-pena a abraçou.

“Sem problemas”, disse Topuria. “Se eu acho que sou o melhor do mundo, posso vencê-lo na Austrália, em Las Vegas, em Miami, na Espanha, onde quer que formos, eu o venço. Localização não é problema.”

Não há garantia de que Volkanovski ainda estará com o cinturão na cintura quando Topuria estiver pronto para lutar novamente. O campeão está definido para defendê-lo contra o campeão interino Yair Rodriguez no UFC 290 em 8 de julho. Se Volkanovski continuar seu incrível reinado, é possível que ele possa mais uma vez saltar até 155 libras para uma revanche com o campeão dos leves Islam Makhachev, que derrotou por pouco ele no UFC 284.

Essa é uma das razões pelas quais Topuria está considerando uma luta com Holloway, mas seu principal objetivo é ganhar o título do UFC.

“No momento, estou muito focado em conseguir o cinturão do campeonato”, disse ele. “Quero lutar pelo cinturão, que sei que mereço. Mas se eles vierem com alguma oferta de ir para a Espanha e fazer uma luta na Espanha com o Max Holloway talvez, porque se eles me disserem para ir para a Espanha lutar com um desconhecido, eu não vou pedir essa luta porque eu quero para ir para aquele cinturão. Mas se eles saírem e me disserem: ‘Queremos levar o UFC para a Espanha e você vai lutar com Max Holloway’, eu direi: ‘Claro que sim, vamos lá, vamos nessa’. Eu quero lutar na frente do meu povo.”

Enquanto uma vitória sobre Holloway consolidaria ainda mais Topuria como o contendor nº 1 até 145 libras, ele não está totalmente certo de que seja necessário vencer qualquer outro para ganhar uma oportunidade de campeonato. Para ele, é a melhor opção para quebrar o aperto de ferro de Volkanovski na divisão.

“Essa é a situação mais realista para mim”, disse Topuria. “Não há mais nada para mim. Eu mostrei a todos – mesmo antes disso com Bryce Mitchell – nesta categoria ninguém pode igualar meu nível de habilidade dentro do cage. Ninguém pode, ninguém. Ninguém.

“Então, o que mais há para mim nesta categoria senão lutar pelo título? Se alguém pode me parar e alguém pensa que é o campeão, ninguém mais pode fazer isso.”

Questionado sobre uma escolha, Topuria disse que espera que Volkanovski retenha o cinturão no UFC 290. No entanto, ele não sugeriu que está torcendo para que Volkanovski vença para manter um caminho livre para si mesmo; se Volkanovski perdesse, é possível que ele ganhasse uma revanche imediata contra Rodriguez.

Topuria esperou tanto tempo para receber o que merece e, não importa o que venha a seguir, ele está bem em esperar para descobrir.

“Como eu disse, uma das melhores habilidades que tenho é a paciência”, disse ele. “Eu posso esperar. Sou jovem, tenho 26 anos, gosto da vida. Estou feliz com tudo o que tenho, então posso esperar. Não me apressei para nada. Sem problemas.”

“Isso não importa para mim”, continuou ele. “Tenho o objetivo, que é ser campeão do mundo e se tiver que esperar, vou esperar a vida inteira. Por que não vou esperar, tipo mais seis meses ou algo assim? Vou esperar.”