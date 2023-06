Ilir Latifi é removido do elenco do UFC após concluir contrato mais recente

Ilir Latifi é o último lutador a ser removido da lista do UFC.

O veterano peso-pesado e meio-pesado concluiu seu contrato mais recente em maio passado e não foi recontratado pela promoção. Os dirigentes do UFC confirmaram a notícia ao MMA Fighting na segunda-feira.

Obviamente, Latifi pode ser recontratado no futuro, mas a partir de agora ele foi removido da lista.

Latifi entrou no UFC pela primeira vez em 2013, quando aceitou uma luta de última hora contra Gegard Mousasi, depois que seu companheiro de equipe Alexander Gustafsson foi forçado a sair do card. Ele perdeu na decisão unânime, mas permaneceu no UFC, conquistando duas vitórias consecutivas antes de cair para o futuro campeão dos meio-pesados ​​Jan Blachowicz.

Ele finalmente subiu para o peso pesado em 2020 e, depois de perder a decisão para Derrick Lewis, ele se recuperou com duas vitórias sobre Tanner Boser e Aleksei Oleinik. Latifi então sofreu uma derrota por decisão dividida para Rodrigo Nascimento no recente evento UFC Vegas 73, que marcou a última luta de seu contrato com o UFC.

Latifi agora se torna um agente livre, com a possibilidade de assinar com qualquer promoção, agora que não está mais no elenco do UFC.