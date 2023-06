Imagens arrepiantes de bodycam momentos antes da morte de Ryan Mallet revelam novos detalhes

Tmundo esportivo foi abalado com a notícia do morte do ex O quarterback da NFL, Ryan Mallet, na terça-feira. O trágico incidente ocorreu em Destin, Flórida quando o ex-jogador dos Patriots estava nadando perto da Panhandle Coast na tarde de terça-feira.

Apesar dos melhores esforços do salva-vidas e da polícia local, eles não conseguiram chegar a Mallet a tempo – ele teria parado de respirar quando a equipe de resgate do salva-vidas conseguiu tirá-lo da água. Ele estava supostamente tentando nadar até um segundo banco de areia localizado aproximadamente 150 metros da costa.

Apesar das correntes marítimas serem inicialmente citadas como a causa da morte, desenvolvimentos recentes sugerem o contrário. Xerife Eric Aden revelou na quarta-feira que havia nenhuma indicação de condições perigosas no dia em que Mallet perdeu a vida.

“A trágica perda de vidas, é sempre difícil quando perdemos um turista ou morador aqui, mas não temos nenhuma indicação aqui de condições perigosas lá fora”, explicou o xerife.

“Todo o condado de Okaloosa, assim como Destin, não estamos sob bandeiras vermelhas ou bandeiras vermelhas duplas, apesar de algumas percepções errôneas por aí”, continuou ele após a divulgação da filmagem da câmera corporal do incidente na quarta-feira.

Ele rotulou isso como um “acidente trágico”: “Estávamos sob uma bandeira amarela, o que é apenas nadar com cautela”, continuou ele. “Parece apenas um acidente trágico e não algo a ver com as condições do surf, marés ou correntes.”