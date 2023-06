Imagens de câmera do corpo de Hero Cop mostram ele atirando e matando Allen, atirador em massa do TX

O primeiro policial na cena do tiroteio em massa em Allen, TX, no mês passado, não perdeu tempo em pegar sua arma e enfrentar o atirador … tudo capturado em imagens dramáticas de câmeras corporais.

A filmagem, divulgada na quarta-feira, começa com o oficial anônimo do Allen PD conversando com uma família no estacionamento do Allen Premium Outlets em uma troca amigável sobre a importância de usar cintos de segurança … quando, de repente, tiros soam.